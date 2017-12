Oh nee: Meghan Markle's hondje Guy breekt twee pootjes DBJ

Bron: The Daily Mail 3 Instagram Meghan Markle en Guy Royalty Meghan Markle's hond Guy wordt op dit moment behandeld in een dierenkliniek in het Britse Surrey omdat het diertje twee poten heeft gebroken. Het moet gebeurd zijn rond de bekendmaking van de verloving van Meghan en Prins Harry. Het koppel bezocht de trouwe viervoeter van Meghan al enkele keren.

Guy moet zich niet ongerust maken want hij krijgt de beste zorgen van de Britse 'superdierenarts' professor Noel Fitzpatrick. Hij is wereldwijd gekend voor zijn chirurgie op dieren. Voorlopig is het nog onbekend hoe de schattige Beagle zijn kwetsuren opliep. Een bron liet via de Britse krant The Daily Mail wel weten dat Meghan 'aangedaan' was.

Verhuis

Meghan's honden waren eerder al een bron voor ophef, want toen de actrice bekend maakte dat ze van Canada naar het Verenigd Koninkrijk verhuisde, mocht slechts een van haar twee honden mee. Dat was dus Guy, maar om in het Verenigd Koninkrijk binnen te komen moest hij verschillende vaccinaties en bloedtests ondergaan.

Meghan andere hond Bogart, een kruising van een labrador en een herdershond, mocht de oversteek niet maken. Hij zou te oud zijn en verblijft bij vrienden van de actrice. Meghan adopteerde beide honden en plaatste op haar Instagram-account al enkel foto's van haar huisdieren onder de hastag #adoptdontshop.

For the love of hand-me-downs. This was Bogart's sweater when he was a puppy, and now it's keeping Guy warm. #puppylove #adoptdontshop #reducereuserecycle Een foto die is geplaatst door null (@meghanmarkle) op 03 dec 2016 om 21:54 CET

Lazy Sunday with my Guy #adoptdontshop #homesweethome Een foto die is geplaatst door null (@meghanmarkle) op 16 okt 2016 om 16:29 CEST

Oh, my boys. This pic says it all. Bogart & Guy. 😂 #adoptdontshop #thelookonbogartsface Een foto die is geplaatst door null (@meghanmarkle) op 16 sep 2016 om 03:18 CEST

My loves #adoptdontshop #happysunday Een foto die is geplaatst door null (@meghanmarkle) op 23 okt 2016 om 23:59 CEST