Officiële foto's huwelijk Eugenie en Jack vrijgegeven LVA

14 oktober 2018

05u16

Bron: Daily Mail 0 Royalty Het Britse koningshuis heeft de officiële foto's van het huwelijk van prinses Eugenie en Jack Brooksbank vrijgegeven. Zij gaven elkaar vrijdag het jawoord in de St. George’s Chapel op Windsor Castle waar ook neef Harry eeuwige trouw beloofde aan Meghan.

Op een van de vier officiële foto's kunnen we de zalmkleurige jurk bewonderen die Eugenie droeg op het avondfeest. De foto werd genomen in het koninklijk landhuis in York. De jurk werd ontworpen door Zac Posen, die zegt zijn inspiratie te hebben gevonden in de schoonheid van Windsor Castle en de natuur eromheen.

Daarnaast is er ook een zwart-wit-foto waarop Eugenie haar kersverse echtgenote kust in de Scottish State Coach.

Dan zijn er ook twee foto's vrijgegeven in de White Drawing Room van Windsor Castle: een foto van het koppel met de bruidsmeisjes en -jongens en een plaatje van de hele familie.

Op de eerste foto zien we hoe de toekomstige koning George (links) een stralende glimlach tevoorschijn tovert vanop het bankje naast zijn zus Charlotte.

Op het familieportret staat Eugenie's moeder, Sarah Ferguson (in groen), naast prins Philip. Het zou de eerste keer zijn in 26 jaar tijd dat de twee met elkaar op de foto staan. Na haar scheiding van prins Andrew in de jaren 90 zou prins Philip haar uit de buurt van het koningshuis hebben gehouden. Hij verklaarde haar in 1992 een persona non-grata nadat een topless foto van haar was verschenen terwijl haar Amerikaanse minnaar Johnny Bryan aan haar voeten kuste.