Officeel rapport: angst regeert aan Luxemburgse hof

mvdb

31 januari 2020

18u11

Bron: ANP 2 Royalty Het Luxemburgse hof wordt beheerst door angst: angst voor groothertogin Maria Teresa, angst voor kritiek, angst om te worden ontslagen. Het personeelsverloop is dan ook enorm geweest: in vijf jaar vertrokken 51 van de 110 medewerkers, een flink aantal daarvan na ontslag. Maar weinig mensen gaan vrolijk naar hun werk en over de invulling van de verschillende functies bestaat grote onduidelijkheid.

Zie daar enkele van de voor groothertog Henri vernietigende en zeer pijnlijke conclusies uit het vandaag door premier Xavier Bettel openbaar gemaakte rapport van Jeannot Waringo over het reilen en zeilen van het Luxemburgse hof. Waringo werd vorig jaar door Bettel aangesteld om onderzoek te doen naar onder meer het personeelsbeleid en het gebruik van publieke middelen voor het functioneren van het paleis. Wat Waringo, oud inspecteur-generaal van Financiën, aantrof was een puinhoop.



Het grote personeelsverloop - de banencarrousel - was mede aanleiding voor het onderzoek. Keer op keer haakten vooraanstaande hoffunctionarissen na korte tijd weer af. Dat leidde niet alleen tot een stroom geruchten en negatieve berichten over de sfeer aan het hof, maar ook tot ongemak bij de regering die in Luxemburg verantwoordelijk is voor de salarissen van de hofmedewerkers. Groothertog Henri moest daarom wel instemmen met het onderzoek van Warinot, die een eigen kamer kreeg in het paleis.



De medewerking was echter niet erg royaal, liet hij weten, en zeker in het begin was iedereen bang om met hem te praten. Dat de groothertogin en niet de groothertog de belangrijkste beslissingen nam bij het aannemen en ontslaan van personeel was al snel duidelijk, maar was tegelijkertijd ongepast en ongehoord omdat zij geen staatkundige functie heeft. Op dat punt stelt Warinot dan ook een snelle verandering voor.

Het Luxemburgse parlement buigt zich volgende week over het 43 pagina's tellende rapport dat moet bijdragen aan modernisering van de monarchie.



In eerste reactie belooft Groothertog Henri constructief bij te dragen aan meer transparantie en modernisering van het hof, heeft het paleis vrijdagmiddag laten weten.

