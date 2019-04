Oeps! Verklapte Serena Williams nu net het geslacht van Meghans baby? SD

08 april 2019

19u19

Bron: People 0 Royalty Tennisster Serena Williams (37) is het nieuwe gezicht van Pampers én moeder van een dochtertje, Alexis Olympia, en dus kreeg ze recent enkele vragen over het moederschap voorgeschoteld van E! News. Bij een van die vragen lijkt het erop of ze het geslacht van de baby van haar goede vriendin, Meghan Markle (37), verklapt. En daar zijn de gokkantoren in het Verenigd Koninkrijk natuurlijk érg blij mee.

Serena Williams kreeg de vraag voorgeschoteld welk advies ze aan andere ouders zou geven. De tennisster antwoordde: “Accepteer fouten en verwacht niet dat alles perfect gaat zijn. We leggen te veel druk op onszelf.”

Ze voegde daaraan toe: “Mijn vriendin is zwanger en ze zei: ‘Mijn kind gaat dit doen’ en ik keek naar haar: ‘Nee, dat gaat ze niet doen. Nee, dat ga jij niet doen.’ En zij zei: ‘Ik moet echt met je praten over je tips’, want ja, ik had ook al die hoge verwachtingen.”

Het Verenigd Koninkrijk staat nu in rep en roer. Is Meghan Markle die zwangere vriendin waarover Williams het heeft? En wil dat dus zeggen dat Markle een meisje verwacht? Dat het koninklijke koppel eerder aangaf het geslacht van hun baby niet te willen weten, lijkt de bookmakers niet te deren. Sinds de uitspraken van Williams, zijn de cijfers behoorlijk veranderd. Alex Apati van gokkantoor Ladbrokes laat weten: “Fans van het koningshuis zoeken echt naar elke hint, en Serena zou wel eens eentje gegeven kunnen hebben. We nemen geen enkel risico en hebben de kansen op een meisje daarom verlaagd, van 8/13 naar 4/7.”