Oeps: Meghan Markle verklapt per ongeluk haar koosnaampje voor prins Harry (en dat vindt ze duidelijk gênant) TDS

01 september 2018

09u20 0 Royalty Prins Harry en echtgenote Meghan gingen deze week naar het theater. Het paar bezocht een speciale voorstelling van de hitmusical Hamilton. Tijdens het fotomoment zorgde Meghan voor een aandoenlijk momentje: ze verklapte er per ongeluk haar koosnaampje voor Harry. En hoewel het publiek dat hartverwarmend vond, leek Markle toch even gegeneerd.

De musical Hamilton gaat over de eerste Amerikaanse minister van Financiën, Alexander Hamilton. Met de benefietuitvoering werd 300.000 pond opgehaald voor Sentebale, de hiv-liefdadigheidsinstelling die Harry oprichtte in 2006. De hertog werd naar de uitvoering vergezeld door zijn vrouw Meghan.

Na de voorstellingen was het tijd voor het fotomoment. Harry en Meghan gingen op de foto met de cast, maar omdat de hele groep op de foto moest staan, vroeg de hertogin van Sussex aan haar man of er wel genoeg ruimte was. Daarbij verklapte ze per ongeluk haar koosnaampje voor Harry: “Kun je alles goed zien, my love?”.

"Awww", reageerde de anderen meteen. Pas dan besefte Meghan wat ze net gezegd had. Ze sloeg haar hand voor haar mond, en was toch even zichtbaar gegeneerd.

Bekijk hier het moment:

”Can you see my love?“ Ups, Meghan looked genuinely embarrassed after revealing us how she secretly calls her Husband! 😍 and the reaction from the cast is adorable... Man die sind doch soooooo süß zusammen!!!!! Een foto die is geplaatst door null (@harry_meghan_updates) op 30 aug 2018 om 20:02 CEST