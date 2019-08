Oeps! Britse prins Andrew zet foto van verkeerde dochter bij felicitatie Redactie

09 augustus 2019

08u26

Bron: AD.nl 0 Royalty Met zijn officiële Twitteraccount heeft prins Andrew een pijnlijk foutje gemaakt bij het feliciteren van zijn dochter prinses Beatrice. De hertog van York tweette: ‘Fijne verjaardag prinses Beatrice. Bedankt iedereen voor de fijne verjaardagswensen!’, maar voegde daarbij foto's toe van zijn andere dochter, prinses Eugenie.

De tweet werd snel verwijderd en een nieuwe versie, met daarbij foto's van de juiste dochter, werd geüpload. Toch hadden genoeg mensen de fout gezien (en een screenshot genomen), en grapten al snel op Twitter dat de zussen inderdaad erg veel op elkaar lijken. “Ik weet nooit wie nou Eugenie is en wie Beatrice - gelukkig ben ik niet de enige, want hun vader lijkt hetzelfde probleem te hebben", liet iemand weten. Al lijkt het ons waarschijnlijker dat het een medewerker van de prins was die de uitschuiver maakte.



Beatrice werd donderdag 31 jaar, en kreeg daarbij een groot aantal felicitaties van andere royals. Met de hashtag #HappyBirthdayHRH wensten de officiële sociale media-kanalen van het Britse koningshuis de oudste dochter van prins Andrew een fijne verjaardag. Ook haar moeder, Sarah Ferguson, deelde kinderfoto's van de prinses en wenste haar ‘liefste Beatrice’ een fijne dag.

