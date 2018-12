Nu ze moeten invallen voor hun zieke mama Mette-Marit: de onbezorgde jeugd van de Noorse prinsjes is voorbij Mario Danneels

Ingrid Alexandra (14) en Sverre Magnus (13), de kinderen van de Noorse kroonprins Haakon (45) en zijn vrouw Mette-Marit (45), kunnen niet langer opgroeien buiten de spotlights. Door de ziekte van hun moeder zullen de prinses en haar broertje vaker moeten inspringen en meedraaien in het openbare leven.

De onbezorgde jeugd van prinses Ingrid Alexandra en prins Sverre Magnus lijkt voorbij. In Noorwegen wordt aangenomen dat ze hun vader Haakon vaker zullen moeten vergezellen als zijn vrouw Mette-Marit noodgedwongen verstek moet laten gaan. De kroonprinses kreeg in oktober een verpletterende diagnose: ze lijdt aan longfibrose, een ongeneeslijke ziekte die haar in de toekomst wellicht vaak zal uitschakelen, waardoor ze haar taken niet langer ten volle zal kunnen uitvoeren. De ziekte is gelukkig wel in een vroeg stadium ontdekt, waardoor Mette-Marits artsen hopen ze te kunnen stabiliseren, en zo de overlevingskansen van de aanstaande koningin veilig te stellen. In tegenstelling tot hun Deense en Zweedse collega’s hadden Haakon en Mette-Marit ervoor gekozen hun twee kinderen niet vanaf hun prille kindertijd in het publieke leven te laten meedraaien. Ze hoopten Ingrid Alexandra en Sverre Magnus zoveel mogelijk af te schermen, voor ze als de toekomst van de Noorse monarchie door het leven moeten. Slechts uitzonderlijk, op de nationale feestdag of bij jubilea, verschenen de kinderen in het openbaar. Het lot lijkt daar nu echter anders over te beslissen.

Ademhalingsproblemen

De reden waarom het hof zo openlijk over Mette-Marits ziekte communiceerde, is omdat ze in de toekomst wellicht vaak afspraken zal moeten missen en rustpauzes zal moeten inlassen, als ze door de schade aan haar longweefsel bijvoorbeeld ademhalingsproblemen heeft, of een groot energietekort. En de Noorse koninklijke familie is klein: Haakon heeft één zus, prinses Märtha Louise. Zij deed ruim tien jaar geleden afstand van haar koninklijke taken om een omstreden zakencarrière na te jagen. De Noorse pers vermoedt dus dat er geen andere keuze rest dan Ingrid Alexandra en Sverre Magnus veel vroeger dan verhoopt in het koninklijke leven in te zetten. Prinses Mette-Marit heeft de laatste weken inderdaad al activiteiten moeten afzeggen, en midden november liet prins Haakon zich voor een bezoek aan Tromsø vergezellen door hun dochter.

Enorme steun

Ondanks haar gebrek aan ervaring maakte de tiener er een enorm goede indruk. Ingrid Alexandra doopte kalm en met schijnbaar vanzelfsprekende zelfverzekerdheid een schip. In een poolcenter stuurde ze een hondenslee waarin haar vader als passagier meereed en toonde ze interesse voor zeehonden. ’s Avonds nam de prinses zonder verpinken deel aan het officiële diner onder volwassenen. Haakon verstopte niet hoe trots hij was op zijn opvolgster. Hij dankte de Noren eerder al voor hun enorme steun aan hem en Mette-Marit. Bij de eerste verschijning van de prinses na het bekendmaken van haar chronische en onomkeerbare aandoening, die zeven op de tien patiënten binnen de vijf jaar velt, kreeg ze een minutenlange staande ovatie. Overigens is Mette-Marits gezin sinds de diagnose opnieuw compleet: Marius Borg Høiby (21), haar zoon uit een relatie voor ze de kroonprins leerde kennen, is naar Oslo teruggekeerd. Hij modderde twee jaar aan in Los Angeles en Londen, waar hij voor een luxemagazine werkte. Dat is onlangs op de fles gegaan, waardoor Marius opnieuw zonder werk zit. Hopelijk brengt 2019 wat geluk voor het geteisterde gezin.