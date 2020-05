Exclusief voor abonnees Nu Willem-Alexander schande spreekt over zijn overgrootmoeder: wie was Nederlandse koningin Wilhelmina? TDS

05 mei 2020

18u10 2 Royalty In heel Nederland zijn maandagavond met twee minuten stilte de slachtoffers herdacht van de Tweede Wereldoorlog. Koning Willem-Alexander (53) hield daarbij een historische toespraak, al verraste de vorst vooral Dit is het verhaal van de krachtige vorstin waar lang niet iedereen voor stond te juichen. In heel Nederland zijn maandagavond met twee minuten stilte de slachtoffers herdacht van de Tweede Wereldoorlog. Koning Willem-Alexander (53) hield daarbij een historische toespraak, al verraste de vorst vooral door zich uit te spreken over zijn overgrootmoeder Wilhelmina , die van 1898 tot 1948 over het land regeerde. “Medemensen en medeburgers in nood voelden zich in de steek gelaten”, zei Willem-Alexander. Maar wat bedoelde hij daar precies mee en wie was koningin Wilhelmina nu eigenlijk?

De toespraak die Willem-Alexander maandagavond op de Dam hield na de Dodenherdenking krijgt veel positieve aandacht. Vooral voor de krachtige woorden en de persoonlijke noot krijgt de koning lof. Het was dan ook de eerste keer dat een staatshoofd het woord voerde tijdens de Dodenherdenking. In zijn historische toespraak sprak Willem-Alexander onder meer over de bijzondere omstandigheden rond de herdenking en blikte hij terug op indrukwekkende woorden van Jules Schelvis, die meerdere concentratiekampen overleefde. Maar Willem-Alexander sprak ook kritisch over het stilzwijgen van koningin Wilhelmina over de vervolgingen en vernietiging van de Joden, én de slachtoffers van de Japanse bezetting van toenmalig Nederlands-Indië, die zich bij aankomst in Nederland miskend en in de steek gelaten voelden.

Met zijn speech werkt de Nederlandse vorst zich opnieuw positief in de kijker. Vorige week werd Willem-Alexander geprezen voor zijn optreden tijdens Koningsdag, waar hij het land toesprak zonder stropdas en autocue, vanuit de gang in Paleis Huis ten Bosch. Dat deed hij toen met zijn gezin om zich heen. In deze crisistijd weten veel Nederlanders het optreden van koning Willem-Alexander te waarderen, een schril contrast met zijn overgrootmoeder Wilhelmina, bij wie de traditie nochtans ruim 122 jaar geleden begon.

