Nu prins William zélf kinderen heeft: “Verdriet om prinses Diana kwam terug” SDE

24 mei 2020

13u55

Bron: NYP 0 Royalty Toen hij amper 15 jaar oud was, verloor prins William (37) zijn moeder, prinses Diana, in een auto-ongeluk. Nu hij zelf kinderen heeft, komt het verdriet om haar dood opnieuw boven. Dat zegt hij in een nog te verschijnen documentaire.

De Britse prins William omschrijft de dood van z'n moeder als “traumatisch" in een documentaire over voetbal en mentale gezondheid, die donderdag moet verschijnen. De film ‘Tackling Mental Health With The Duke of Cambridge’ richt zich op mannen die te maken hebben gehad met geestelijke gezondheidsproblemen Zelf worstelt hij nog steeds met z'n gevoelens rond de dood van Diana, geeft hij toe. “Kinderen krijgen verandert je leven, dat is echt waar”, zegt hij. “En wanneer je iets traumatisch hebt meegemaakt, zoals de dood van mijn moeder toen ik nog jong was, dan komen die emoties met horten en stoten terug.”

Nu hij vader is, bevindt hij zich in een andere fase van z'n leven, vindt William. “Er is niemand om je te helpen, en dat was soms best overweldigend voor mij", geeft hij toe. “Emotioneel komen er uit het niets zaken naar boven, waarvan je dacht dat je ermee had leren omgaan.” De prins houdt er dan ook van om z'n kinderen - George (6), Charlotte (5) en Louis (2) - over hun grootmoeder te vertellen: “Constant! Het is belangrijk dat zij weten wie ze was en dat ze bestond", besluit hij.

Lees ook:

Prins William bedankt Diana-herdenkers bij paleis persoonlijk



Prins William lijdt nog steeds onder verlies Diana: “Die pijn is met niets te vergelijken”



Daarom weigerde prins William jarenlang om met z’n grote liefde Kate te trouwen



William en Kate worden wat persoonlijker op Twitter