Nu papa Andrew uit de gratie is: wat met het luxeleven van prinsessen Beatrice en Eugenie? SDE

22 november 2019

14u03

Bron: The Daily Beast/The Daily Mail/News 0 Royalty Eerder deze week kondigde de Britse prins Andrew (59) aan dat hij zijn openbare functies neerlegt. Ook bedrijven en liefdadigheidsinstellingen verbraken de samenwerking met de hertog van York, die in verband wordt gebracht met de overleden zakenman Jeffrey Epstein. Een zware klap voor Andrew, maar het is ook slecht nieuws voor zijn dochters: Beatrice (31) en Eugenie (29).

Moeten horen dat je vader banden heeft met een veroordeelde zedendelinquent en mogelijk zelf met een minderjarig meisje seks had, het kan niet leuk zijn om te horen. De prinsessen Beatrice en Eugenie zijn dan ook “erg overstuur”, al verstoppen ze zich niet voor de Britse pers. Beatrice werd gezien in een privéclub, Eugenie op een evenement voor het goede doel. Allebei met een dappere, zij het ietwat geforceerde glimlach op het gezicht.

Verplichtingen

Dat hun vader nu een stap terug doet binnen The Firm - zoals het Britse koningshuis ook wel genoemd wordt - betekent ook dat de toekomst van Beatrice en Eugenie geïmpacteerd wordt. Andrew heeft er altijd voor geijverd dat zijn dochters, 9de en 10de in lijn voor de troon, meer koninklijke taken toebedeeld zouden krijgen. Dat zorgde voor wrijving met zijn broer Charles, die net wilde dat het koningshuis kleiner, bescheidener, werd. Nu ziet het ernaar uit dat Charles zijn zin krijgt.

Een woordvoerder van Buckingham Palace liet weten dat de taken van de prinsessen beperkt zullen worden. “De prinsessen hebben elk jaar een kleine hoeveelheid koninklijke verplichtingen hebben, als en wanneer dat gevraagd wordt. Dat zal blijven doorgaan.” Dat bevestigt ook Peter Hunt, voormalig BBC-correspondent. “Andrews dochters, prinses Beatrice en Eugenie, zullen zich nu exclusief op hun dagelijkse jobs moeten focussen. Hun vader kan hun deeltijdse koninklijke taken niet langer verdedigen.”

Voltijdse job

Op zich moeten de vrouwen natuurlijk niet klagen. Beide hebben een voltijdse job. Eugenie is de directeur Hauser & Wirth kunstgalerij in Mayfair. Haar oudere zus Beatrice is ondervoorzitter in Afiniti, een Amerikaans softwarebedrijf waar ze zich vooral bezighoudt met ‘klantontwikkeling’. De prinsessen krijgen daarnaast ook een royale toelage van Andrew, zo staat te lezen op zijn website. “Hij steunt zijn beide dochters financieel vanuit zijn privé-inkomen”, klinkt het. En dat wordt dan waarschijnlijk eigenlijk betaald door zijn moeder, de Queen. Andrew krijgt namelijk een pensioen van de Royal Navy, maar zijn uitgaven worden betaald door het privé-inkomen van de Queen. De reiskosten van Andrew worden betaald door de Sovereign Grant: de opbrengsten van de bezittingen van het koningshuis.

Beatrice woont verder deeltijds in een appartement in St. James’s Palace, een van de oudste paleizen in Londen. Haar woning zou door de belastingbetaler betaald worden. Eugenie woont dan weer met haar echtgenoot Jack Brooksbank in een huis op het domein Kensington Palace, waar ze zo’n 182.000 pond (211.896 euro) per jaar voor moeten betalen. Vermoed wordt dat Andrew die som op zich neemt. In het weekend verblijven de vrouwen in Royal Lodge, een monumentaal huis met dertig slaapkamers in Windsor Park waar hun (gescheiden) ouders nog steeds wonen. Ze geven er regelmatig exclusieve feestjes. Beide vrouwen staan trouwens bekend om hun voorkeur voor dure merkkledij, frequente vakanties en beroemde vriendenkring, met onder meer Cara Delevigne, Robbie Williams en Ellie Goulding.

Huwelijk

De gebeurtenissen met Andrew zullen waarschijnlijk de grootste impact hebben op het huwelijk van Beatrice met Edoardo Mapelli Mozzi, volgend jaar. Royaltywatcher Marlene Koenig liet optekenen: “Het zal me niet verbazen als ze voor een eerder kalm huwelijk kiest, ver van de publieke belangstelling met maar een paar foto’s en geen liveverslaggeving.” Een groot verschil met Eugenie’s huwelijk eerder dit jaar. Zij kreeg een écht koninklijk huwelijk dat niet moest onderdoen voor dat van Harry en Meghan. De festiviteiten werden zelfs uitgezonden door tv-zender ITV. Dat zal bij Beatrice dus niet het geval zijn, al kan het de prinses niet veel schelen volgens vrienden. “Ik kan eerlijk zeggen dat de pracht en praal van haar huwelijk het minste van haar zorgen is”, vertelde een vriend aan The Daily Beast. “Eugenie en Beatrice zijn allebei oprecht goede mensen en ze zijn echt close met hun ouders. Ze hebben veel meegemaakt en hebben zich nooit tegen elkaar gekeerd. Dat is best bijzonder als je erover nadenkt.”

En Beatrice en Eugenie mogen boven alles op de morele steun van hun koninklijke familie blijven rekenen. Een bron uit het Paleis vertelt: “Er was meteen het gevoel dat iedereen de meisjes wou beschermen. Men had het idee dat zij niet moesten boeten voor de zonden van hun vader. Iedereen wil hen beschermen van de pijn en mogelijk verder verdriet, in plaats van te dansen op hun vaders graf.” En vooral Elizabeth was dat idee toegedaan, klinkt het. “De Queen is dol op Beatrice en Eugenie, en ze respecteert de manier waarop Andrew en Sarah hen hebben opgevoed. Ook al hebben ze misschien een boeltje gemaakt van hun eigen levens, dan nog zijn ze liefdevolle co-ouders. Dus blijft de Queen de zussen tijdens de zomer uitnodigen in Balmoral en ziet ze hen regelmatig in Windsor. En ook de meisjes zijn erg gesteld op ‘Super Gran’, zoals ze haar noemen.”