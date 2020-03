Nu huwelijksplannen telkens in duigen vallen wil prinses Beatrice zo snel mogelijk een baby: “Liefst nog voor zus Eugenie” MVO

30 maart 2020

14u00 0 Royalty Prinses Beatrice (31) heeft absoluut geen goed jaar achter de rug, en 2020 lijkt daar weinig verandering in te brengen. Niet alleen loopt ze gebogen onder het schandaal rond haar vader, prins Andrew, maar daarnaast moest ze ook haar huwelijk meermaals uitstellen. Eén keertje om voorrang te geven aan Harry en Meghan, en één keer omdat de coronacrisis het haar niet toeliet. “Beatrice wil nog maar één ding”, zegt een insider binnen het paleis. “En dat is zo snel mogelijk een rustig gezinnetje beginnen, weg van al deze onzin.”

Haar huwelijk met verloofde Edoardo Mapelli Mozzi is al verschillende keren van datum en locatie veranderd, waardoor Beatrice zo’n beetje in zak en as zit, aldus de insider. “Ze heeft het gevoel dat haar trouwdag vervloekt is”, klikt het. In tegenstelling tot het huwelijk van haar zus Eugenie (30) in 2018, zou Beatrice immers geen groot, koninklijk trouwfeest meer krijgen. Dat omdat papa Andrew in opspraak is gekomen door zijn betrokkenheid bij het Epstein-schandaal. Als ze hem nog bij de festiviteiten wilde betrekken - en dat wilde ze - zou ze een sober feestje moeten houden, weg van het publieke oog. “Ze probeert dat hele probleem nu van zich af te zetten en zich te focussen op andere dingen. Het was altijd haar droom en ook zo’n beetje haar plan om zwanger te worden tijdens haar huwelijksreis. Ze is er serieus over aan het nadenken om op dit moment alsnog aan kinderen te beginnen.”

Samen zwanger

Bovendien merkten de Britse bookmakers enkele maanden geleden al op dat het Britse volk ervan overtuigd is dat Beatrice en haar jongere zus Eugenie tegelijkertijd zwanger zullen zijn. Er werden bijna evenveel weddenschappen geplaatst op een zwangerschap voor Beatrice in 2020, als op eentje voor Eugenie. De twee prinsessen zijn erg close, en het is geen geheim dat ze graag kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zouden hebben. “Ze willen hen graag samen zien opgroeien, net zoals zij dat hebben gedaan.”

Een ander gerucht is dat Beatrice liever vóór Eugenie haar zwangerschap zou aankondigen, aldus de Britse krant The Sun. “Dat is het enige waarmee ze nog even in de spotlights kan staan. Het enige waarin haar jongere zus haar nog niet voor is geweest.”

Controle

“Beatrice is heel realistisch”, gaat de insider verder. “Ze weet dat het nog een jaar kan duren eer ze naar het altaar mag wandelen. Ze is niet bereid om haar babyplannen zo lang uit te stellen.” Niet onlogisch nu het koppel in zelfquarantaine moet zitten. Experts verwachten dan ook een babyboom, negen maanden na het einde van de corona-maatregelen. “Over haar huwelijksplannen heeft ze immers toch geen controle. Maar over wanneer ze al dan niet aan een gezinnetje begint wél.”

Edoardo, de verloofde van Beatrice, heeft al een zoontje van drie: Christopher. “Beatrice en Christopher kunnen erg goed met elkaar overweg, ze is een goede plusmama. Edoardo is dus even gretig als zijn aanstaande om opnieuw aan kinderen te beginnen. Hij zou het leuk vinden als zijn tweede spruit niet te veel scheelt in leeftijd met zijn eerste. Zo kunnen ze fijn samen spelen.”

Beatrice heeft zelf nog niets bevestigd over de geruchten, maar ze verklapte in november vorig jaar wel dat ze graag kinderen wil. Het is zelfs één van haar prioriteiten, meent ze.