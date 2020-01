Nu dat nog: Queen Elizabeth betrapt op rijden zonder gordel TDS

12 januari 2020

15u06

Bron: Metro UK/New York Post 0 Royalty De Britse prins Philip is klaarblijkelijk niet het enige lid van het Britse koningshuis dat het niet zo nauw neemt met de verkeersveiligheid. Oplettende fotografen namen gisteren beelden van koningin Elizabeth (93) die achter het stuur van haar koninklijke auto zat, zonder dat ze haar veiligheidsgordel om had.

De beelden van de Queen komen er een jaar nadat er in Groot-Brittannië een storm van kritiek neerdaalde op Elizabeths echtgenoot Philip (98), die toen een aanrijding met gewonden veroorzaakte en twee dagen later doodleuk zonder gordel achter het stuur werd gefotografeerd. Volgens Metro UK werd de Queen gefotografeerd in haar zwarte Range Rover nabij het landgoed Sandringham. Elizabeth droeg een sjaal rond het hoofd en een dikke winterjas, maar haar veiligheidsgordel was nergens te bespeuren. Het is niet duidelijk hoe ver de Queen reed, ook is niet geweten of er omringend gevaar was door andere voertuigen in het verkeer.

Hoewel koningin Elizabeth al 93 is, zou ze er volgens de New York Post geregeld op staan zélf te rijden, als de omstandigheden dat toelaten. De koningin leerde volgens de krant voor het eerst rijden in 1945, toen ze aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in dienst was van de vrouwelijke divisie van het Britse leger. Niet dat dat eigenlijk veel uitmaakt, want wettelijk gezien is de Queen de enige persoon in het Verenigd Koninkrijk die een voertuig mag besturen zonder rijbewijs.

Brokkenpiloot

Een jaar terug veroorzaakte prins Philip nog een botsing met zijn Range Rover. Volgens getuigen kwam de prins toen uit een zijweg van de A149 bij landgoed Sandringham en trok hij op zonder rekening te houden met aankomend verkeer. “Ik was een dwaas”, zou hij na het ongeluk, waarbij zijn Land Rover kantelde, hebben gezegd.

De inzittenden van de wagen waar hij mee botste, raakten lichtgewond. De baby in de auto bleef ongedeerd, evenals Philip zelf. Het ongeval wierp echter vragen op over zijn capaciteiten achter het stuur. Zeker toen de prins twee dagen na de crash opnieuw gezien werd, rijdend zonder veiligheidsgordel. De Britse prins werd berispt en leverde niet veel later zijn rijbewijs in.