Nu al kinderen? Meghan Markle hint op gezinsuitbreiding TDS

23 maart 2018

22u19

Bron: ANP 0 Royalty Meghan Markle lijkt na haar huwelijk niet lang te willen wachten met gezinsuitbreiding. Tijdens een bezoek aan de campus van Belfast met haar aanstaande echtgenoot prins Harry liet Meghan doorschemeren dolgraag een koninklijke baby te willen.

Harry en Meghan kregen een rondleiding op de campus en ontmoetten daar verschillende jonge ondernemers uit Noord-Ierland. Het koppel sprak onder meer met de makers van innovatieve en hypoallergene babyproducten. "Ik weet zeker dat we op een bepaald moment al deze spullen nodig zullen hebben", zou Meghan gezegd hebben bij het zien van de spulletjes.

Volgens Sinead Murphy, een van de makers, waren de twee verloofden heel erg betrokken. "Harry was vooral geïnteresseerd in het babybadje. Ik vraag me af of hij al eens getuige is geweest van badtijd van zijn nichtje of neefje."