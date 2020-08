Noorse prinses Märtha Louise trekt aan alarmbel: “Zelfs met mensen die me steunen geraak ik niet uit die donkere put” TDS

24 augustus 2020

18u39

Bron: ANP 2 Royalty Märtha Louise (48) voelde zich de afgelopen dagen niet goed in haar vel. “Sommige dagen zijn beter dan andere - en ik moet toegeven dat ik de laatste tijd een paar heel slechte dagen heb gehad”, laat de Noorse prinses openhartig weten via Instagram.

De prinses schrijft niet wat er precies aan de hand was, maar is wel openhartig over haar donkere periode. “Soms voelt het allemaal gewoon te veel en overweldigend en heb ik de neiging om in een put van wanhoop en zelfmedelijden te raken en me een slachtoffer te voelen op alle vlakken van het leven. Geen energie - letterlijk - depressie sluipt naar binnen.”

Ondanks steun van haar vriend sjamaan Durek Verrett en vrienden, voelt Märtha Louise zich op zulke dagen niet beter. “Zelfs met veel mensen die me steunen en er voor me zijn, kom ik niet uit de donkere put.”

Cocon

Toch kan dat gevoel ineens weg zijn bij de prinses. “Een vriend komt naar je toe en draait alles om en je ziet ineens de schoonheid om je heen weer en herkent dat je werkelijk op een bergtop staat voor dit spectaculaire uitzicht”, schrijft ze bij een foto van zichzelf bovenop een berg. “We kunnen deze verschuiving allemaal maken zoals de vlinder die uit zijn cocon komt.”

Hoewel Märtha Louise niets deelt over de oorzaak van haar donkere dagen, maakt de prinses wel een zware tijd door. Haar ex-man Ari Behn, met wie ze drie kinderen heeft, maakte eind vorig jaar een einde aan zijn leven.

