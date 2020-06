Noorse prinses Märtha Louise krijgt doodsbedreigingen omwille van relatie met omstreden sjamaan BDB

06 juni 2020

10u18

Bron: ANP/Instagram 0 Royalty De Noorse prinses Märtha Louise (48) en haar Amerikaanse vriend Durek Verrett (45) hebben doodsbedreigingen gekregen omdat ze een relatie hebben. “Tot nu toe heb ik mijn mond gehouden, maar vanaf vandaag stopt dat”, schrijft ze in een lange verklaring over racisme op haar Instagrampagina, naar aanleiding van de wereldwijde Black Lives Matter-beweging.

Märtha Louise maakte vorig jaar op Instagram haar relatie bekend met de Amerikaanse sjamaan en goeroe Durek Verrett. “Wanneer je je tweelingziel ontmoet, dan weet je dat. Ik heb het geluk gehad dat ik de mijne hebt ontmoet”, schreef de Noorse prinses toen. “Durek heeft me doen realiseren dat onvoorwaardelijke liefde daadwerkelijk bestaat op deze planeet. Het is niet aan jullie om een keuze voor mij te maken of om over mij te oordelen. Ik kies mijn man niet uit om mensen tevreden te stellen of om aan bepaalde normen te voldoen.”

Vier keer seks per dag

De relatie tussen het koppel bleef echter al die tijd omstreden. Zo zorgden verschillende uitspraken van Durek voor heel wat controverse in het Noord-Europese land. “Soms hebben we drie tot vier keer seks per dag”, vertelde hij bijvoorbeeld in z’n podcast ‘Ancient Wisdom Today’. “Zij vraagt dan altijd: ga je klaarkomen? Ik zeg dan neen, ik ga je zoveel orgasmes geven als je wil. Als je wil, kan ik nog een paar uur volhouden. Voor mij maakt het niets uit.”

Naast die controverse blijkt nu dat het koppel ook regelmatig geconfronteerd wordt met doodsbedreigingen. Dat zegt de prinses op Instagram. Over de aard en de ernst van die bedreigingen wijdt Märtha Louise niet uit, maar ze deelt wel een lang en vurig betoog tegen racisme. “Dit heeft mij een spoedcursus gegeven in de wijze waarop blanke superioriteit een rol speelt”, schrijft de dochter van de Noorse koning Harald en koningin Sonja. “Tot nu toe heb ik mijn mond gehouden over het racisme dat ik gezien heb tegenover mijn vriend, maar ik zie nu in dat dit stilzwijgen een deel van het probleem is. Ik heb geen actie ondernomen, zoals ik had moeten doen, maar vanaf vandaag stopt dat.”

(Lees verder onder de post.)

De prinses geeft een lange lijst van voorbeelden van de manier waarop Durek 'anders' wordt behandeld. “Het zit hem in de kleine dingen. In de manier waarop mensen Durek mijden. Hoe vrienden aannemen dat hij over alles liegt. Dat hij kwaadaardig is omdat hij zo aardig is.”

“Er wordt aangenomen dat Durek geen goed mens is die van mij houdt. Ze denken wel dat hij mij heeft gemanipuleerd om van hem te houden en dat hij mij financieel zal uitbuiten”, vervolgt Märtha Louise haar vurige betoog. “De media stellen hem voor als een leugenaar, als gewelddadig en een bedreiging voor mijn familie en mijzelf. Zonder controle van de feiten worden verhalen van zijn ex gedeeld omdat die goed passen bij het beeld dat al van hem bestaat. Dat is RACISME!”

“De realiteit is dat ik houd van de manier waarop hij voor mij als vrouw ruimte maakt en luistert naar mijn wijsheid. Ik houd van de manier waarop hij zijn wijsheid met de wereld deelt, hoe hij inspireert, veranderingen teweegbrengt en ook binnen onze relatie groeit. Hij is zelfs deel van mijn volk, want hij is gedeeltelijk Noors en ik ben deel van het zijne”, besluit ze.

Lees ook:

Omstreden vriend van Noorse prinses: “We hebben drie tot vier keer seks per dag”

Noorse ‘engelenprinses’ Märtha Louise werpt alle kritiek van zich af: “Ik word al veel minder uitgelachen”