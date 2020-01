Noorse koninklijke familie neemt emotioneel afscheid van Ari Behn, ex-man van prinses Märtha Louise TDS

Tijdens een emotionele uitvaartdienst heeft de Noorse koninklijke familie vrijdagmiddag in Oslo Domkirke afscheid genomen van Ari Behn, de voormalige echtgenoot van prinses Märtha Louise. Dochter Maud Angelica hield tijdens de anderhalf uur durende plechtigheid in de bomvolle kathedraal een ontroerende toespraak, waarin ze vertelde hoezeer haar vader haar held was, naar wie ze opkeek en van wie ze veel hield.

“Toen ik bang was voor de monsters onder mijn bed, zei je dat je voor me zou zorgen. Je was mijn held. Ik hou zoveel van je. Ik heb je nodig in mijn leven. We dachten dat je hier zou zijn om ons naar het altaar te brengen als we gaan trouwen”, zei Maud in tranen. “Dat je zou zien wat we met ons leven doen, wat voor mensen we worden. Dat je onze artistieke verbetering, onze manier van rijden, make-up of onze toekomstige kinderen zou zien. Maar dat is niet zo. Je besloot eerder te vertrekken.”

Ze had zo graag nog één keer afscheid kunnen nemen van haar vader, die op eerste kerstdag zelf besloot om uit het leven te stappen. “We zouden willen dat we je nog een laatste knuffel konden geven. We houden van je papa”, zei Maud (16) mede namens haar zussen Leah (14) en Emma (11).

Roze details

De drie meisjes en moeder Märtha Louise hadden allemaal een roze detail in de kleding, omdat dat de lievelingskleur van Ari was. Gezamenlijk legden ze bloemen op de witte kist, die door Maud was voorzien van een zelf getekend ingelijst portret van haar vader. Dezelfde tekening sierde ook het programmaboekje van de uitvaartdienst.

Aan het einde van de plechtigheid werd de kist uit de kerk uitgedragen, onder meer door kroonprins Haakon. De rest van de familie, leden van de Noorse regering en prins Daniel van Zweden en prinses Laurentien - peettante van Leah - volgden naar buiten, waar een lijkwagen klaar stond.

Niet in beeld

De Noorse omroep NRK heeft de uitvaartdienst rechtstreeks uitgezonden. Op verzoek van de koninklijke familie echter werden prinses Märtha Louise, zijn ex-vrouw, en hun drie dochters Maud, Leah en Emma bij aankomst en tijdens de plechtigheid niet in beeld gebracht. Ook Ari’s broer Espen en zus Anja, die beiden een korte toespraak hielden, werden alleen vanaf grote afstand gefilmd.

Wel was Maud (16) te zien en te horen toen ze, moreel ondersteund door de naast haar staande prinses Märtha Louise, bij de kist haar vader toesprak. Ze schuwde daarbij ook niet de wijze van zijn dood. Zelfmoord is nooit de schuld van iemand, aldus Maud, die mensen die in gelijke omstandigheden verkeerden aanmoedigde om hulp te zoeken. “Er is altijd een uitweg. Ik wil iedereen vertellen dat er altijd een uitweg is, ook al voelt het niet zo. U kunt hulp krijgen en het kan beter worden.”

Voltallig aanwezig

De Noorse koninklijke familie was voltallig aanwezig. Koning Harald en koningin Sonja, het kroonprinselijk paar met Marius Borg, prinses Ingrid Alexandra en prins Sverre Magnus en Haralds zus prinses Astrid. De Noorse premier Erna Stolberg was er met een aantal ministers en ook NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg, een voormalig premier van Noorwegen, was naar de dienst gekomen.

Op verzoek van de familie van Ari Behn stond de dienst open voor iedereen die erbij wilde zijn. Dat betekende dat zich vrijdagmorgen om zes uur al de eerste mensen bij de kerk meldden om verzekerd te zijn van een plekje. Toen de deuren van Oslo Domkirke om twaalf uur opengingen stond er een lange rij en de kerkbanken waren tot de laatste plaats bezet.