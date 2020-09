Noorse koning Harald opgenomen in het ziekenhuis SDE

25 september 2020

14u46

Bron: ANP 0 Royalty Koning Harald (83) is vrijdagmorgen opgenomen in het Rijksziekenhuis in Oslo. Dat heeft het Noorse hof bekendgemaakt. Nadere details zijn niet gegeven. De koning is officieel met ziekteverlof. Dat betekent dat kroonprins Haakon (47) als regent de taken van zijn vader heeft overgenomen. Hij zit later vrijdag de kabinetszitting voor.

De koning werd vrijdag verwacht in Lillehammer waar hij samen met koning Sonja een plaquette zou onthullen bij Maihaugen, het voormalig ouderlijk huis van Sonja. Volgens de Noorse televisiezender NRK gaat koningin Sonja wel volgens plan naar Lillehammer.

Koning Harald was donderdag nog actief toen hij de bemanning van het koningsschip Norge aan het einde van het traditionele vaarseizoen bedankte voor hun werk in de voorbije maanden. De koninklijke familie gebruikt de Norge voor werk-en streekbezoeken, en voor eigen vakantietrips langs de uitgestrekte Noorse kust. Veel plaatsen zijn makkelijker te bereiken met de boot dan over de weg.

Koning Harald kampt de laatste jaren regelmatig met gezondheidsproblemen. In januari werd de koning wegens duizeligheid een week in het Rikshospitalet opgenomen. Ook na ontslag uit het ziekenhuis bleef hij nog enige tijd met ziekteverlof. In december zorgde een virale infectie ervoor dat Harald enige tijd niet kon werken.

