Noorse koning Harald ontslagen uit ziekenhuis

13 oktober 2020

12u55

Bron: ANP 0 Royalty Koning Harald van Noorwegen is maandag uit het ziekenhuis ontslagen. De 83-jarige vorst herstelt goed van zijn hartoperatie en mag thuis verder revalideren. Dat heeft het Noorse hof bekendgemaakt.

Harald werd donderdag opgenomen en ging vrijdag onder het mes. Tijdens de operatie werd een nieuwe hartklep geplaatst. Dit gebeurde zonder narcose. Alleen een lies werd lokaal verdoofd. De operatie moet er onder meer voor zorgen dat de koning makkelijker kan ademen.

Dat het goed met Harald ging, werd zaterdag al duidelijk toen het hof meldde dat de koning alweer een stukje had gewandeld. Ook zijn zoon, kroonprins-regent Haakon, meldde afgelopen weekeinde dat zijn vader goed herstelt. Haakon neemt de komende tijd als regent alle taken van zijn vader over. Harald is nog de hele maand met ziekteverlof.

De koning kampt al een tijdje met gezondheidsproblemen. Eind september werd hij nog opgenomen in het ziekenhuis omdat hij last had van zijn ademhaling. Even vreesde z’n omgeving voor een besmetting met het coronavirus, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval. In januari werd hij wegens duizeligheid een week in het Rijksziekenhuis opgenomen. Ook na ontslag uit het hospitaal bleef hij nog enige tijd met ziekteverlof. In december zorgde een virale infectie er dan weer voor dat de vorst enige tijd niet kon werken.

