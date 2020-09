Noorse koning Harald mag ziekenhuis verlaten BDB

28 september 2020

20u48

Koning Harald (83) heeft het het Rijksziekenhuis in Oslo weer verlaten. Dat heeft het Noorse hof maandag laten weten.

De 83-jarige Harald werd vrijdag opgenomen omdat hij last had van zijn ademhaling. Even vreesde z’n omgeving voor een besmetting met het coronavirus, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval.

De koning wordt wel nog verder onderzocht en heeft nog zeker tot en met zondag ziekteverlof. Kroonprins Haakon (47) heeft vrijdag de officiële taken van zijn vader overgenomen.

Koning Harald kampt de laatste jaren regelmatig met gezondheidsproblemen. In januari werd hij wegens duizeligheid een week in het Rijksziekenhuis opgenomen. Ook na ontslag uit het hospitaal bleef hij nog enige tijd met ziekteverlof. In december zorgde een virale infectie er dan weer voor dat de vorst enige tijd niet kon werken.