Noors koningspaar in quarantaine na bezoek aan Jordanië BDB

13 maart 2020

08u49

Bron: ANP 0 Royalty De Noorse koning Harald (83) en koningin Sonja (82) moeten voorlopig in quarantaine blijven na een bezoek aan Jordanië. Ook zeker zes ministers in het land moeten thuisblijven.

De maatregelen volgen nadat er in Noorwegen een eerste persoon overleden is door het coronavirus. Zowel de koning als de koningin heeft geen ziektesymptomen, meldt zender TV2. Harald leidt de ministerraad vrijdag via een videoverbinding. Ook zeker zes ministers moeten thuisblijven, maar voor hen kunnen er uitzonderingen gemaakt worden, omdat ze een belangrijke sociale functie hebben.

In Noorwegen zijn 621 mensen besmet met het longvirus. De overledene was een oudere inwoner.

Photo id: 377368787