Nooit meer in het openbaar: "Prinses Claire betaalt de prijs voor de fratsen van prins Laurent"

25 september 2018

06u00

De Franstalige pers meent dat het niet goed gaat met prinses Claire (44), en dat ze steun zoekt bij haar schoonouders, koning Albert (84) en koningin Paola (81). Claire, die nauwelijks nog in het openbaar verschijnt, lijdt onder het feit dat manlief Laurent (54) alle bruggen heeft opgeblazen.

Ze wordt 'het Zwitserland van Laken' genoemd, een heilige met engelengeduld voor de capriolen en grillen van haar aartsmoeilijke halve trouwboek Laurent. Maar nu zou het prinses Claire toch te veel geworden zijn. Volgens bronnen in het weekblad Paris Match is ze "erg getormenteerd". De prinses laat zich haast niet meer in het openbaar zien. De reden? Het isolement waarin prins Laurent zichzelf heeft verbannen – binnen de koninklijke familie, in de Wetstraat, én bij het publiek – na zijn gerechtelijke stappen rond zijn dotatie, woede-uitbarstingen in de pers en dreigementen om parlements­leden voor de rechtbank te sleuren. Maar Claire wordt een hart onder de riem gestoken vanuit onverwachte hoek: Laurents vader en moeder, koning Albert en koningin Paola.

Geld voor kledij en kapbeurten voor officiële optredens van Claire kunnen er volgens prins Laurent niet meer vanaf

Vermoeid en bezorgd

Een indrukwekkend aantal royals woonde begin deze maand in Laken een herdenkingsmis bij voor koning Boudewijn, die een kwarteeuw gele- den overleden is. Prinses Astrids zoon Amedeo was met vrouw Lili uit Bazel afgezakt, dochters Laura en Luisa respectievelijk uit Londen en Moskou. Haast de voltallige Luxemburgse groothertogelijke familie tekende present. De afwezigheid van Boudewijns broer Albert en schoonzus Paola werd dus scherp veroordeeld, maar er was nog een grote afwezige: prinses Claire. Op de nationale feestdag verscheen ze wel nog een zeldzame keer op het appel, maar schijnbaar vermoeid en bezorgd. Daar waar koningin Paola haar oogappel vaak mee op sleeptouw nam, is de prinses sinds de troonswisseling weggedeemsterd. "Wat doet het ertoe?" vraagt een vriendin zich in Paris Match zonder omwegen af. "Claire is beschikbaar, maar we hebben de indruk dat de deuren voor haar gesloten blijven. En dat zij deels de prijs betaalt voor de problemen met Laurent." Bovendien zou die er bewust een punt van maken zijn vrouw sinds het invoeren van de dotatiewet thuis te laten. Laurent moet sindsdien het deel dat werkingskosten dekt bij het Rekenhof verantwoorden. En daar is hij zo verbolgen over dat kledij en kapbeurten voor officiële optredens van Claire er volgens hem niet meer vanaf kunnen.

Lijden onder kwellingen

Claire wijdt zich voltijds aan haar drie tienerkinderen, prinses Louise (14) en de prinsen Nicolas en Aymeric (12), en is volgens haar vriendin "een aanbiddelijke mama. Ze helpt altijd, loopt over van begrip en rijdt een foutloos parcours". Toch ziet de prinses "de toekomst in met lood in de schoenen", weet Paris Match. "Het valt haar zwaar haar legendarische optimisme op te brengen. De vrouw van prins Laurent zijn is niet simpel in deze woelige tijden. De affaire rond zijn ingekrompen dotatie heeft een harde breuk veroorzaakt met een heleboel mensen. Claire lijdt daar al tandenknarsend onder." Een bijkomende slag is dat Laurents populariteit bij het volk in minachting is omgeslagen. Toen hij en Claire op 21 juli Gent bezochten, weigerde een vrouw hem de hand te schudden. "Ik vind het irritant dat u een royaal inkomen hebt en nog durft aan te klagen dat u wat minder zou krijgen", zei ze. "U kan zich niet voorstellen met hoe weinig sommige mensen moeten rondkomen."

Onvoorwaardelijke steun

Om dat beeld bij te stellen wilde het prinsenpaar meewerken aan een reportage voor Paris Match, maar dat werd hen "van hogerhand" belet. De prinses kan echter op de onvoorwaardelijke steun van Albert en Paola rekenen omdat ze ondanks alles voor haar huwelijk en gezin blijft vechten. Deze zomer brachten Claire en de kinderen – zonder Laurent – een week rond Corsica door op het jacht van het vorstenpaar-op-rust, maar zelfs daar leek de prinses nauwelijks te kunnen ontspannen…