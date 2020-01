Nog steeds de favoriete zoon: Queen maakt er een punt van om samen met ‘gevallen’ prins Andrew gezien te worden MVO

19 januari 2020

14u00

Bron: The Sun 3 Royalty Hij bracht de koninklijke familie ten schande door zijn betrokkenheid bij het Epstein-schandaal, maar prins Andrew zal altijd de favoriete zoon van koningin Elizabeth II blijven. Dat blijkt nog maar eens, nu de monarch er een punt van maakt om samen met haar zoon in het openbaar gezien te worden.

De Megxit is nog geen 24 uur rond, of de koninklijke familie komt alweer in opspraak. Deze keer omdat de Britse Queen vandaag haar steun voor Andrew wel héél duidelijk aan de wereld toont. Het is de eerste keer dat hij met haar meegaat op een publieke uitstap sinds zijn desastreuze interview met BBC.

De twee trokken naar een kerkdienst in Sandringham, nadat Andrew gisteren al bij zijn moeder en vader - prins Philip - langsging voor een privélunch. Volgens insiders wil de queen op deze manier de gemoederen rond Andrew bedaren. “Ze wilde er zeker van zijn dat ze samen gezien werden”, klinkt het. Ze laat er in ieder geval geen twijfel over bestaan dat ze nog steeds achter hem staat, ondanks de zware beschuldigingen aan zijn adres. Volgens Dickie Arbiter, de voormalige perschef van Buckingham Palace die jarenlang het woord voerde voor de Queen, hebben Harry en Meghan in Elizabeths ogen zelfs meer kwaad berokkend dan prins Andrew. “Ze is veel kwader omdat zij uit de monarchie zijn gestapt, dan toen ze was wanneer ze Andrews verschrikkelijke interview op de BBC zag.”

Andrew kwam in opspraak omdat twee vrouwen hem ervan beschuldigen dat hij seks met hen had toen ze nog minderjarig waren. Als meisjes werden ze naar eigen zeggen verhandeld door Jeffrey Epstein, en Andrew was één van de klanten. Of er een rechtszaak tegen hem opgestart zal worden is nog niet duidelijk, maar het behoort zeker tot de mogelijkheden. Intussen werd Andrew verplicht om zijn openbare functies voor het koningshuis neer te leggen. Ook zijn dochters, Beatrice en Uegenie, mogen zulke functies niet meer uitvoeren.