Nog op zoek naar een kerstcadeau? Dit hilarische presentje gaf Kate Middleton ooit aan Harry

23 november 2018

18u36

Bron: Mirror 0 Royalty De kerstfeestjes in Royal Family hebben een behoorlijk gezellige reputatie en er is blijkbaar ook plaats voor een streepje humor. Zo gaf Kate Middleton haar schoonbroer ooit een ‘How to grow a girlfriend’-kit cadeau.

Tot 2016 was Prins Harry nog een van de meest begeerlijke vrijgezellen ter wereld. Toch kon hertogin Kate Middleton het enkele jaren niet laten Harry met zijn vrijgezellenbestaan te plagen. Ze kocht voor hem een ‘How To Grow a Girlfriend’-kit, ofwel een handleiding waarin staat hoe je een nieuw lief moet vinden. Een ludieke manier dus om te laten weten dat het broertje van haar man William wel eens werk mocht maken van een serieuze relatie. Misschien werkte de kit wel, want in 2016 leerde de prins Meghan Markle kennen.

Volgens het Britse The Mirror ging het om een koude kerstavond in de Red Drawing Room op Sandringham House. In dat kasteel worden volgens de traditie precies om 18u ‘s avonds de cadeautjes uitgepakt.

Douchemuts voor The Queen

Harry zelf heeft trouwens ook een handje weg van originele kerstcadeaus. Hij gaf zijn oma Queen Elizabeth ooit een douchemuts cadeau met de tekst ‘Ain’t Life a B*tch’ op.

De dames die voor het eerst aan de koninklijke kerstdis aanschoven, waren iets meer bescheiden. Zo gaf Kate Middleton de Queen destijds een zelfgemaakte Chutney (een Britse specialiteit gemaakt van groenten of fruit), volgens het recept van haar grootmoeder. Meghan gaf de Queen vorig jaar een dansende hamster. Het speeltje viel naar verluidt meteen in de smaak bij haar geliefde hondjes.