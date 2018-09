Nog geen beslissing over DNA-test koning Albert II in zaak Delphine Boël TDS

13 september 2018

22u16

Bron: BELGA 0 Royalty Het Brusselse hof van beroep heeft zich donderdag, vroeger dan gepland, opnieuw gebogen over de zaak-Delphine Boël, die zich als dochter wil laten erkennen door Albert II. Er is nog geen beslissing gevallen of hij een DNA-test zal moeten afleggen.

De zitting van donderdag ging vooral over de juridisch beëindigen van de band tussen Jacques en Delphine Boël. Uit een DNA-test was eerder al gebleken dat Jacques Boël niet de biologische vader is.

Er werd donderdag nog geen uitspraak gedaan over het betwiste vaderschap. Die zou voor het einde van het jaar moeten volgen. Pas daarna kunnen de kwestie van het vaderschap van Albert II en de vraag om een DNA-test voor hem aangepakt worden.

Volgens Delphine Boël had haar moeder Sybille de Selys Longchamps tussen 1966 en 1984 een relatie met de vorige koning van België. Ze outte zich in 1999 als de onwettige dochter van Albert II. In 2013 volgde een vordering om zich als dochter te laten erkennen door Albert II en de eis dat hij een DNA-test zou afleggen. Dat was mogelijk omdat Albert II sinds zijn aftreden in juli van dat jaar geen immuniteit meer genoot.

De zitting van donderdag was oorspronkelijk op 20 september gepland.