Nog altijd te ziek? Prins Laurent geeft forfait voor kerstconcert, Claire en zonen komen wel FT

19u22 0 Photo News Het laatste kerstconcert dat prins Laurent bijwoonde, was dat in 2014. Royalty Nadat hij al z'n kat stuurde naar Koningsdag en nog altijd niet op het matje verscheen bij premier Michel, zal prins Laurent ook niet te zien zijn op het traditionele kerstconcert. Dat blijkt alvast uit de mededeling die het paleis vandaag uitstuurde.

Op 20 december vindt het kerstconcert plaats in het paleis in Brussel, een evenement dat jaarlijks uitgaat van de koning en de koningin, onder andere om de hofleveranciers te bedanken. Zijn aanwezig - toch volgens de mededeling die vandaag werd uitgestuurd: naast Filip en Mathilde ook hun kinderen (prinses Elisabeth, prins Gabriel, prins Emmanuel en prinses Eléonore), prinses Astrid en prins Lorenz én prinses Claire met haar twee zonen: prins Nicolas en prins Aymeric. Echtgenoot Laurent en dochter Louise blijven thuis. Ook koning Albert en koningin Paola geven forfait.

Laurent is dus blijkbaar nog steeds te ziek om aan publieke activiteiten deel te nemen. De prins verscheen intussen al enkele maanden niet meer in het openbaar. Zijn onaangekondigd bezoekje aan de Chinese ambassade deze zomer - een uitje waar de regering niet vanop de hoogte was - bezorgt hem nog altijd nachtmerries. Premier Charles Michel wilde hem daarvoor op het matje roepen, maar Laurent ontsnapte aan een bolwassing door een doktersbriefje voor te leggen. Het was het zoveelste incident op rij en deed de regering ertoe beslissen een deel van Laurents dotatie - hij verdient nu 307.000 euro - in te trekken. Twee weken geleden nog stuurde Laurents advocaat een brief waarin hij sprak over "schending van de mensenrechten".

Ook vorig jaar kwam Laurent niet opdagen voor het kerstconcert. Ook toen was de prins misnoegd. Zo haalde hij twee weken voor aanvang zwaar uit naar iedereen die hem al jaren “beschimpt” en “lastigvalt”.

Vel redden

Stilaan moeten de leden van de koninklijke familie hun activiteitenlijst van dit jaar indienen. Laurent heeft dus maar goed een half jaar gewerkt. Volgens sommige bronnen vordert de prins vaak zijn echtgenote op, die ook onverwacht aanwezig was op het Te Deum in november bijvoorbeeld, om een deel van zijn dotatie te kunnen redden. Wordt vervolgd.