Nog altijd sneller dan de brexit: ‘Megxit’ kan tot zes maanden duren SDE

17 januari 2020

08u30

Bron: Mirror 0 Royalty Nu prins Harry (35) en Meghan Markle (38) toestemming hebben van de Queen (93) om afstand te nemen van het Britse koningshuis, draaien achter de schermen de radars op volle toeren om alle details van dat vertrek uit te werken. Maar volgens insiders zou het maar liefst zes maanden kunnen duren vooraleer al het papierwerk in orde is. “Er moeten nog zoveel vragen beantwoord worden.”

Wie had verwacht dat Harry en Meghan probleemloos de deur achter zich toe konden trekken en in Canada snel een eigen leven zouden kunnen uitbouwen, komt bedrogen uit. Net zoals bij de brexit vraagt de ‘Megxit’, zoals het vertrek van het koppel genoemd wordt, om heel wat onderhandelingen en onderzoeken. En die zouden wel eens lang kunnen duren, zeggen insiders.

Harry en Meghan willen geen dotatie meer ontvangen en financieel onafhankelijk worden. Dat stelt hen in staat om onder de merknaam ‘Sussex Royal’ (die ze dus wel willen behouden) wereldwijd deals te sluiten met grote bedrijven. Hoe sneller de breuk met het koningshuis rond is, hoe sneller er afspraken gemaakt kunnen worden. Maar zo eenvoudig is het niet, zegt een overheidsmedewerker. “Er zijn enkele zaken die eerst behandeld moeten worden, en dat kan niet in een paar dagen. Mensen werken hier de klok rond aan." Volgens de bron werd een speciaal team samengesteld om alles in goede banen te leiden: “We komen uit verschillende departementen en werken samen met vertegenwoordigers van overheden waar we tot nu toe weinig of niet mee samenwerkten. We proberen allemaal om zo snel mogelijk iets op papier te krijgen dat we kunnen presenteren.” Maar eenvoudig is dat niet. “Dit is niet iets dat we op magische wijze kunnen oplossen. De mensen van het paleis waren verbijsterd dat de plannen van de Sussexen zo snel geopenbaard werden. Op een nieuwe website na waren die namelijk zo goed als onbestaande.”

Merknaam

Verbijsterd of niet, nu moet er gewerkt worden. Dat Harry en Meghan de naam ‘Sussex Royal’ willen behouden, maakt de zaak er niet eenvoudiger op, klinkt het. “Het vraagt veel werk om complexe zaken als belastingen, copyright en intellectueel eigendom te behandelen, laat staan een wettelijke overeenkomst met het paleis over het gebruik van het koninklijke merk in de privésector. Er zijn juridische kwesties waar we rekening mee moeten houden: hoe toekomstige overeenkomsten gepresenteerd zullen worden en natuurlijk wie met hen zal samenwerken."

Daarom hebben de adviseurs van de Queen naar verluidt gevraagd om de mogelijke samenwerkingen van de Sussexen grondig door te spitten om te kijken of ze passen binnen een afgesproken kader. Harry en Meghan moeten bovendien een gedetailleerd dossier indienen over wat ze van plan zijn met hun merk ‘Sussex Royal’. “Er moeten nog zoveel vragen beantwoord worden, en dat kan nog zeker zes maanden duren”, zegt de bron. “Het beste dat we kunnen doen in de nabije toekomst is een soort halve oplossing. Het zal dan lijken alsof er een deal is om alle partijen te sussen, maar eigenlijk zetten de mensen achter de schermen intussen hun leven op pauze om alles uit te klaren.”