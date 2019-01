Nieuwe schoonzus van Kate Middleton groeide deels op in België MVO

11 januari 2019

14u25 0 Royalty Tijdens de recente vakantie van de Middletons op Saint-Barthélemy werd James, de broer van de Britse hertogin Kate, gekiekt terwijl hij met een nieuwe vriendin op het strand stoeide.

Intussen is ze geïdentificeerd: de gelukkige is Alizée Thevenet, een Française die deels in ons land opgroeide. Alizée woont en werkt in Londen als financieel analist, en zou begeerde vrijgezel James een zestal maand geleden leren kennen hebben toen hij haar in een pub een drankje aanbood. Naast Frankrijk, België en Engeland woonde Alizée ook in Duitsland, Chili en Indonesië. ‘Mijn dochter Alizée is erg gelukkig met James, ze zijn erg verliefd’, aldus haar vader Jean-Gabriel. ‘James is een erg charmante man’.