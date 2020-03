Nieuwe reeks legt 70 jaar oude vete bloot aan Deense hof: “Margrethe had nooit koningin mogen worden!” TDS

26 maart 2020

10u00

Bron: Danmarks Radio/Her & Nu 0 Royalty De Deense koningin Margrethe (79), haar zoon kroonprins Frederik (51) en zijn vrouw kroonprinses Mary (48) bevinden zich te midden van een vurig debat over de ware erfgenamen van de Deense monarchie. De nieuwe historische reeks ‘Frederik IX’ legt immers bloot hoe er al decennia lang grote onvrede leeft binnen de koninklijke familie over de gewijzigde grondwet uit 1953, die ervoor zorgt dat enkel vrouwelijke erfgenamen de troon kunnen claimen.

‘Frederik IX’ werpt nieuw licht op het leven van koning Frederik, die in 1947 de Deense troon in handen kreeg na het overlijden van zijn vader Christian X. Hij regeerde tot aan zijn dood in januari 1972, waarna zijn oudste dochter Margrethe op de troon kwam. Om dat mogelijk maken had de koning een plan uitgedokterd: begin jaren vijftig liet hij de grondwet veranderen, zodat voortaan enkel vrouwelijke erfgenamen de troon konden erven. Door de nieuwe grondwet werd Frederiks broer kroonprins Knud zonder verpinken aan de kant geschoven en uit de lijn van troonopvolging geschrapt.

Margrethe stak haar oom dus voorbij, terwijl die zich zijn hele leven lang had voorbereid op de rol. Het resulteerde in een ijzige vete die na bijna 70 jaar nog steeds nazindert. In de docureeks is te zien hoe prins Knud bezwaar probeerde maken tegen de wetswijziging, maar hij kreeg het deksel op de neus van de staatsraad. “Ik wil namens mijzelf en mijn zonen, die nog niet volwassen zijn, protesteren tegen een dergelijke wet”, opperde de toenmalige kroonprins. Na zijn tevergeefse poging het tij te keren, verklaarde Knud de oorlog aan zijn broer: de prins en de koning hebben later nooit meer met elkaar gesproken.

(lees verder onder de foto)

Nooit hersteld

De reeks laat zien hoe prins Knud - die in 1976 stierf aan een hartaanval - ‘nooit hersteld’ is van de manier waarop hij door de andere leden van de koninklijke familie werd behandeld, waardoor het onderwerp taboe werd binnen de Deense monarchie. Al stak ook prins Henrik - de inmiddels overleden echtgenoot van koningin Margrethe - nooit onder stoelen of banken dat hij verontwaardigd was over hoe hij altijd in de schaduw van zijn vrouw bleef staan.

Prins Henrik mocht zichzelf geen koning van Denemarken noemen, terwijl hij wel degelijk met het staatshoofd was getrouwd. Dat terwijl een vouw die in het huwelijksbootje stapt met een monarch wél automatisch koningin wordt. Hij had ook geen recht op een dotatie, en moest de koningin steeds om ‘zakgeld’ vragen. Prins Henrik voelde zich zelfs zo ondergeschikt aan zijn vrouw, dat hij weigerde om in dezelfde kist begraven te worden, hoewel de traditie dat al meer dan 600 jaar voorschrijft.

(lees verder onder de foto)

Erfgenamen opgelucht

Prins Knuds kleindochter, Camilla van Rosenborg (47), zegt dat ze opgelucht is nu de vijandigheden eindelijk in de openbaarheid werden gebracht. “Het werd tot nu geheim gehouden dat Knud de wet probeerde tegen te houden”, klinkt het. “Ik denk dus dat het een hele goede zaak is dat mensen nu weten dat hij geprobeerd heeft om te protesteren. Zodat niemand zomaar denkt dat het was van ‘Oké, zo doen we het dan’. Zo ging het niet, hij zei echt ‘Nee, nee, nee!’” Ook Camilla’s zoon Ludwig (19) reageert positief op de docureeks: “Ik vind prins Knud verdomd cool. Hij kwam voor zichzelf op. Ik respecteer hem en ben er trots op dat ik zijn achterkleinkind ben.”

Als prins Knud destijds gelijk had gekregen en de wet niet werd gewijzigd, was Margrethe nooit koningin geworden na het overlijden van haar vader. Het zou er bovendien voor gezorgd hebben dat prins Frederik en zijn vrouw prinses Mary niet in aanmerking komen om de toekomstige vorsten van Denemarken te worden, zoals dat nu wel het geval is.

LEES OOK: Schandaal aan het Deense hof: kroonprins Frederik geeft toe dat hij geheime luxechalet in Zwitserland kocht met belastinggeld

LEES OOK: Deens prinsje Henrik (10) getest op corona