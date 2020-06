Nieuwe klap voor Harry en Meghan: patent op merk ‘Archewell’ afgewezen MVO

18 juni 2020

14u59

Bron: The Sun 0 Royalty Prins Harry (35) en Meghan Markle (38) zitten alweer zonder merknaam. Aanvankelijk mochten ze de naam ‘Sussex Royal’ niet meer gebruiken na de Megxit, op vraag van de Queen. Nu staan ze voor een nieuwe tegenslag, want ook de voor de naam ‘Achewell’, die ze hadden gekozen voor hun nieuwe goede doel, krijgen ze geen patent.

Hun aanvraag om Archewell te laten patenteren werd recent afgewezen door het United States Patent and Trademark Office (USPTO). Volgens de Britse media komt dat omdat ze één van de documenten niet hadden ondertekend en omdat ze niet alle rekeningen hadden betaald. Over het algemeen werd hun papierwerk ook bestempeld als ‘te vaag’. De onderzoeker die de aanvraag terugstuurde, beschreef het document als “slordig en onvolledig”.

Op hun aanvraag stond te lezen dat Archewell een organisatie was “met een website rond filantropie, het doneren van geld, vrijwilligerswerk en carrièrekansen”. Dat is niet duidelijk genoeg en het statement zal dus aangepast moeten worden door Marjorie Witter Norman, de advocate van het koppel. Harry en Meghan krijgen dus nog wel de kans om enkele dingen aan te passen en zo toch hun gewenste merknaam te pakken te krijgen.

Het echtpaar stapte uit de Britse monarchie in de hoop om financiële onafhankelijkheid te bereiken, maar daar hebben ze een merknaam voor nodig. Een visitekaartje waaronder de wereld hen altijd kan vinden. Het koppel heeft echter al veel last gehad met het vastleggen van zo’n naam. Sussex Royal was hun eerste keuze, gezien ze nog steeds de hertog en hertogin van Sussex zijn. De Queen eiste echter dat ze het woord ‘royal’ niet meer zouden gebruiken eens ze de monarchie achter zich lieten. Archewell, gebaseerd op de naam van hun zoontje Archie, was de volgende optie.

