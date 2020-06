Nieuwe documentaire onthult: “Prinses Diana wilde niet scheiden” SDE

28 juni 2020

10u01

Bron: Express/Mirror 0 Royalty Ze mag dan bijna 23 jaar geleden overleden zijn, maar het leven van prinses Diana blijft fascineren. Het is dus niet verwonderlijk dat er een nieuwe documentaire over de onfortuinlijke Britse uitkomt: ‘Princess Diana: In Her Own Words’. Daarin komen onder meer Jennie Bond (69), voormalig royaltywatcher voor de BBC, en Patrick Jephson, Diana’s ex-privé-secretaris, aan het woord.

Zowel Bond als Jephson vertellen in de nieuwe documentaire over de scheiding van Diana, in 1996. Het koppel was als sinds 1992 uit elkaar, maar ze bleven wel nog steeds samen hun koninklijke taken uitvoeren. Dat Diana in 1995 een interview gaf aan het BBC-programma ‘Panorama’ over de affaire van haar echtgenoot Charles met Camilla, zorgde echter voor een nieuw breekpunt. Jephson was als een van de eersten op de hoogte van het interview, vertelt hij. “Ze besefte dat ze te ver gegaan was en dat het haar geen goed zou doen. Het was schrijnend, het was pijnlijk en voor mij straalde het een sterk gevoel van verlies uit. Na ‘Panorama' was er geen weg meer terug", klinkt het. “Mijn bezwaar was niet dat ze het had gedaan, maar het was haar boodschap. Het ‘arme ik’-verhaal. Dat was fout. Ik vond het een kans om haar kracht te tonen, te laten zien wat een enorm warm persoon ze was. Ik vond dat ik ontslag moest nemen."

“Ze wilde het niet”

Hoewel het interview diepe wonden had geslagen, bleef prinses Diana echter hopen dat een scheiding niet nodig zou zijn. Dat vertelde ze aan royaltywatcher Jennie Bond. “Diana was behoorlijk onrustig over de scheiding, ze wilde het niet", beschrijft Bond. “Ze zei letterlijk tegen me: ‘Het is niet iets dat ik wil.’ Ik denk dat ze het idee had dat ze samen verder konden gaan: uit elkaar, maar nog steeds als partners en ouders van de twee jongens. Ik denk dat ze echt probeerde om dat te laten slagen."

Het was naar verluidt de Queen herself die het ongelukkige paar dwong om toch te scheiden, na een zoveelste publieke ruzie. In augustus 1996 werd de scheiding gefinaliseerd. “Ze vond de dag van de scheiding extreem moeilijk", herinnert Bond zich. “Ze ging wel weg en werd in het openbaar gezien, terwijl ze van binnen enorm gekwetst was. Ze vertelde me dat het een extreem moeilijke dag was geweest, en ze ging naar huis en barstte in tranen uit."

Vertrouwelijk

Volgens de royaltywatcher stonden zij en Diana op erg vertrouwelijke voet. Dat kwam door haar persoonlijke aanpak: “Ik heb haar een brief geschreven”, zegt Bond. “Ik heb gezegd: ‘Ik weet niet wat ik moet geloven wanneer ik al die berichten in de krant lees, ik weet niet of het waar is of niet. Kunnen we elkaar niet gewoon als twee vrouwen ontmoeten bij een kop koffie? Als twee mama’s?’" Die aanpak werkte duidelijk, want Bond werd regelmatig op het paleis uitgenodigd. Daar vertelde Diana “ongelooflijk persoonlijke dingen”, maar helaas altijd off the record. “Ze zei altijd: ‘Jennie, dit is alleen tussen jou en mij, het blijft tussen deze vier muren.’”

Hasnat Khan

Bond vertelt ook hoe Diana na haar scheiding bang was dat ze nooit meer een man zou vinden. “Ik zei tegen haar: ‘Diana, de mannen gaan voor je in de rij staan.’ En ze antwoordde: ‘Nee! Nee! Wie zou me willen met mijn verleden?’” Haar vrees bleek ongegrond, want al in 1995 begon Diana een relatie met hartchirurg Hasnat Khan. Die relatie liep echter spaak vanwege hun verschillende achtergronden. “Ze wisten allebei dat het niet zou werken", zegt royaltywatcher Emma Forbes. “Ze kon niet in Pakistan gaan wonen. Ze kon niet de vrouw van de chirurg zijn en tegelijkertijd ook een moeder voor Harry en William zijn en aan haar publieke verplichtingen voldoen. Het kon helaas gewoon niet.”

Het koppel ging in juni 1997, twee maanden voordat Diana stierf in een auto-ongeluk, aan de zijde van haar nieuwe partner, Dodi al-Fayed.