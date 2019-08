Nieuwe documentaire gaat dieper in op ruzie tussen Britse prinsen: "William probeerde Harry te waarschuwen” SDE

19 augustus 2019

18u00

Bron: Page Six 0 Royalty Een nieuwe documentaire, ‘William & Harry: Princes at War’, laat enkele journalisten en royaltywatchers aan het woord over de vermeende ruzie tussen de twee Britse prinsen. Dat prins William (37) zijn jongere broer wilde waarschuwen over zijn relatie met Meghan Markle (38), viel naar verluidt niet in goede aarde.

Volgens journaliste Carole Malone draait de ruzie tussen William en Harry om Meghan Markle. In de herfst van 2017 verloofde de jongste prins zich met de Amerikaanse actrice, nadat ze elkaar de vorige zomer op een blind date hadden leren kennen. “De grootste oorzaak van hun zogenoemde breuk, was toen William probeerde om Harry te waarschuwen dat hij zich niet in een relatie met Meghan moest storten", vertelt Malone. “Hij kende haar minder dan een jaar toen ze zich verloofden. Dus had William een serieus gesprek met Harry en maande hij hem aan om het rustig aan te doen en om geen spurtje te trekken.”

Ingrid Seward van Majesty magazine bevestigt dat verhaal. “William en Kate hadden geen tijd om Meghan te leren kennen aangezien Harry haar zelf amper kende. En natuurlijk hebben William en Kate gedacht: ‘Oh, ze is al eens getrouwd geweest, ze is ouder dan Harry, ik hoop maar dat ze hem gelukkig gaat maken.’ Iedereen zou hetzelfde denken.”

Maar het gebrek aan vertrouwen maakte Harry razend, zegt Emily Andrews, journaliste van The Sun. “Verschillende bronnen vertelden me dat hij echt razend werd. Hij zei: ‘Je probeert deze relatie kapot te maken nog voor ze zelfs maar begonnen is.”

Toch bleken de woorden van William niet veel effect te hebben op Harry, want Meghan en haar prins trouwden in mei 2018. Tussen de twee koninklijke koppels draait het echter niet lekker meer sinds het huwelijk. Geruchten over ruzies doen al langer de ronde en ook professioneel drijven ze steeds verder uit elkaar, door onder meer andere goede doelen te kiezen.