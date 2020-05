Nieuwe docu over prinses Diana vertelt over ongelukkig huwelijk en zelfmoordpogingen: “Harry en William hebben het hier heel moeilijk mee” BDB

03 mei 2020

13u37

Bron: Daily Mail 0 Royalty Er is aan het Britse hof controverse ontstaan over een nieuwe documentaire ‘Being Me: Diana’ over het leven van wijlen prinses Diana. Dat schrijft de Britse krant The Sun. In de vierdelige reeks zou beweerd worden dat de moeder van prinsen Harry en William zichzelf vier keer van het leven heeft proberen beroven.

De documentairereeks ‘Being Me: Diana’ buigt zich over de mentale problemen van de Britse prinses, die in 1997 op 36-jarige leeftijd overleed na een tragisch auto-ongeluk. Onder andere haar eetstoornis, haar ongelukkige huwelijk met prins Charles en haar pijnlijke kindertijd zouden aan bod komen. Ook zou verteld worden dat Lady Di vier keer zelfmoord probeerde te plegen. De documentairemakers verzamelden alle info door lange gesprekken te voeren met mensen uit haar dichte kring. De serie is van de hand van het Britse productiehuis DSP en zou in de toekomst ook op Netflix te zien zijn. “Er komt in de docu geen geheime info aan bod", zegt een woordvoerder van Endemol Shine, het vaderbedrijf van DSP. Het is nog niet duidelijk wanneer de docu te zien zal zijn.

Volgens bronnen in The Sun zouden de zonen van Diana, prinsen Harry en William, het heel moeilijk hebben met de documentaire. “Vooral voor Harry zou dit heel lastig liggen omdat hij ook samenwerkt met Netflix. De koninklijke familie heeft nog maar net het vertrek van Harry & Meghan verwerkt. Deze docu komt echt op een ongelukkige timing.”

Harry nam enkele weken geleden een intro op voor de nieuwe Netflix-reeks ‘Thomas and Friends: The Roayl Engine’ rond de 75ste verjaardag van de animatiefiguur Thomas de Trein. In de reeks zijn prins Charles en de Queen herself te zien als tekenfilmfiguren. Die aflevering werd al opgenomen voordat Harry en Meghan een stap terug deden als ‘senior leden’ van de koninklijke familie.

Heb je vragen over zelfdoding en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.

