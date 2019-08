Nieuwe docu onthult explosieve brief van prinses Diana: “Mijn man plant een ongeluk met mijn auto” TDS

27 augustus 2019

11u11 236 Royalty Was de dood van prinses Diana op 31 augustus 1997 in Parijs dan toch een complot? Nu de datum van haar overlijden weer dichterbij komt, beweert de nieuwe docu ‘Diana: Case Solved’, die als podcast werd uitgezonden, schokkende details over de dood van de prinses bloot te kunnen leggen.

22 jaar na de dood van prinses Diana en haar minnaar Dodi Al-Fayed raakt de wereld nog steeds niet uitgepraat over de zaak. Want, wat gebeurde er écht in die tunnel in de Franse hoofdstad? Volgens de nieuwe podcast ‘Diana: Case Solved’ - die onder meer te beluisteren is via Amazon en Apple Podcasts - heeft de Britse prinses Diana enkele maanden voor het fatale ongeval haar dood zélf voorspeld in een explosieve brief aan haar persoonlijke butler Paul Burrel. Het zou om een handgeschreven brief gaan, waar de makers van de podcast ook foto’s van in handen hebben.

In de bewuste brief wordt de suggestie gewekt dat het dodelijke ongeval van Diana werd opgezet door haar eigen man, prins Charles (70). Diana schreef volgens de podcast dat ze opgeruimd moest worden omdat ze de liefde van prins Charles voor zijn minnares Tiggy Legge-Bourke, het voormalige kindermeisje van prins William en Harry, in de weg stond. Charles zou dus nóg een geheime affaire gehad hebben met Tiggy, hoewel zijn romance met Camilla, met wie hij vandaag getrouwd is, toen ook al aan het licht was gekomen.

Gevaarlijk

“Ik zit hier aan mijn bureau in oktober, en ik verlang naar iemand die me knuffelt en me de moed geeft om mijn hoofd rechtop te houden. Deze specifieke fase in mijn leven is de meest gevaarlijke. Mijn man plant ‘een ongeluk’ met mijn auto. Een defect met mijn remmen, een ernstig hoofdletsel, om het pad voor hem vrij te kunnen maken om te trouwen met Tiggy”, zou Diana hebben geschreven. “Camilla is niets meer dan een lokvogel, een afleiding. Wij worden gebruikt door mijn man in alle mogelijke opzichten.”

(lees verder onder de foto)

Ooggetuige spreekt

In de podcast komt ook voor het eerst een vermeende ooggetuige van de crash aan het woord. “Diana kreeg te horen dat ze bij een verschrikkelijk auto-ongeluk betrokken was en dat ze stil moest liggen”, aldus de getuige die nu in Frankrijk leeft, die stelt dat Diana net na de crash nog in leven was. “Haar ogen vernauwden en ze fluisterde nog: ‘Hij heeft me vermoord! Die verdomde klootzak heeft me vermoord. Net zoals hij mij had gewaarschuwd. Wat zal er met mijn jongens gebeuren’. En toen dreef ze weg en was ze overleden.”

Bewijzen

De makers van de controversiële podcast beweren dat ze verschillende nieuwe bewijzen hebben kunnen bemachtigen - dagboekaantekeningen, brieven, audio-opnames en getuigenverklaringen - die allen zouden aantonen dat Diana’s dood zorgvuldig werd gepland en uitgevoerd door haar echtgenoot prins Charles. Het Britse Hof heeft nog niet gereageerd op deze beweringen.