Nieuwe buren Harry en Meghan helpen tegen paparazzi

Bron: AD 0 Royalty Een groep buren van prins Harry en zijn vrouw Meghan in Canada heeft het beste met het koppel voor. Meerdere bewoners van North Saanich, waar het koppel sinds enkele maanden een groot deel van de tijd woont, doen er van alles aan om het echtpaar te beschermen tegen de paparazzi. Dat meldt The Daily Telegraph.

De hertog en hertogin van Sussex, die een stapje terug hebben gedaan binnen het Britse koningshuis, verhuisden naar Canada onder meer vanwege de last die ze hadden van de Britse tabloids. Toch is er ook in hun nieuwe thuis veel belangstelling en moest Harry de paparazzi al waarschuwen nadat Meghan tijdens een wandeling met zoontje Archie werd gefotografeerd. De buren van het koppel willen ze daarom een handje helpen.

Meerdere omwonenden hebben bij de gemeente verzoeken ingediend voor meer beschutting rond de woning van Harry en Meghan. Zo vindt een buur het een goed idee om rododendrons te plaatsen om het gezin te beschermen tegen fotografen. Anderen verzochten tot verkeersborden die aangeven dat het privéterrein is.

Geen pers

Het koppel wordt niet alleen in hun thuisomgeving beschermd. Bij een café waar Harry onlangs een broodje haalde en werd gefotografeerd, is de pers niet langer welkom. De eigenaar van een rondvaartbootbedrijf weigerde Japanse fotografen die de woning van de twee wilden vastleggen. Zijn goede daad ging niet onopgemerkt voorbij. De man vertelde dat Meghan hem had gebeld om hem persoonlijk te bedanken.

Ook op sociale media wapenen meerdere mensen uit North Saanich zich tegen de paparazzi. Op Facebook is een groep gestart waarin buurtbewoners locaties van fotografen met elkaar delen. Ze zouden daar tips uitwisselen om de media om de tuin te leiden.

Niet alle Canadezen zijn blij om de komst van Harry en Meghan. Zo zijn er ook buren die hebben geklaagd over de toegenomen drukte. Ook zijn de meningen verdeeld over welk land moet opdraaien voor de beveiliging van het gezin.

