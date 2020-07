Nieuwe biografie ontleedt de Megxit: “Meghan en Harry voelen zich weggepest, ze waren stikjaloers op William en Kate” MVO

25 juli 2020

08u25

Bron: The Sun/Daily Mail/Sunday Times 3 Royalty De nieuwe biografie ‘Finding Freedom: Harry & Meghan and the making of a modern royal family’ schildert Harry (35) en Meghan (38) af als de buitenbeentjes van de koninklijke familie. Het koppel voelde zich ‘weggepest’ uit de monarchie. Ze waren namelijk stikjaloers omdat William en Kate alle belangrijke taken kregen.

“Meghan en Harry voelden zich klein gehouden”, zo stellen auteurs Omid Scobie en Carolyn Durand. “Prins William en Kate kregen systematisch de belangrijkere koninklijke taken en uitstapjes. Dat vonden ze niet eerlijk, want volgens hen hadden ze de monarchie naar een hoger niveau getild. Ze geloofden dat ze naar de achtergrond werden geschoven omdat men bang was dat ze de rest van de familie zouden overschaduwen. In feite dachten ze dat de rest van het koningshuis jaloers was op hén.”

Eén van de frustraties was bijvoorbeeld dat ze van de Queen geen eigen kantoor kregen in Windsor. Hun frustraties werden steeds groter omdat de Queen en prins Charles geen aanpassingen voor hen wilden doorvoeren. “Ze wilden een ontmoeting met Elizabeth regelen om hun klachten te bespreken, maar dat kregen ze niet klaar. Ze hebben het een tijdje overwogen om gewoon rechtstreeks naar het verblijf van de koningin te rijden, want er werd duidelijk niet naar hen geluisterd.”

Derde wiel

Bovendien werden ze niet netjes behandeld binnen het paleis. “De leden van de koninklijke wacht vonden het niet oké dat ze een ‘actrice uit een tv-drama’ moesten dienen, en dat lieten ze merken. Ze noemden Harry en Meghan ‘het piepende derde wiel’ van het Britse koningshuis. ‘We zijn het slachtoffer geworden van een genadeloze machine’, zo zou het koppel gezegd hebben.”

Het koppel is bovendien kwaad omdat de andere senior royals hen nooit hebben beschermd. “De achterklap over Meghan en Harry onder het personeel werd gewoon getolereerd. Tussen Meghan en Kate kwam het nooit tot een vriendschap. Ze hadden een vriendelijk, maar afstandelijk contact." Volgens Harry was al die bitterheid te wijten aan een onderliggend probleem: het conflict tussen hem en het koninklijke protocol. “’Het voelt net alsof ik voor een vuurpeloton sta’, klaagde hij.”

“Hele leven achtergelaten”

Hoewel de meeste Britten denken dat Meghan het brein achter de Megxit is, beweert het boek iets anders. “Meghan wilde alles doen om erbij te horen. Ze zei: ‘Ik heb mijn hele leven opgegeven voor deze familie’. Ze was dus niet meteen klaar om de handdoek in de ring te gooien. Harry raakte echter gefrustreerd. Hij lag al langer in de clinch met William en hij vond het niet kunnen dat zijn vrouw niet werd aanvaard door zijn familie. Uiteindelijk was hij het die de knoop doorhakte: híj wilde uit de monarchie stappen."

“Meghan was teleurgesteld in de manier waarop ze behandeld werd: ‘Ik had nooit gedacht dat het zover zou komen, maar kijk. Het is heel triest’, zo zei ze."

Harry en Meghan verblijven momenteel in Los Angeles met hun zoontje, Archie. Hoewel ze daar op zoek zijn naar een permanente thuisbasis heeft de Queen hen duidelijk gemaakt dat ze mogen terugkomen wanneer ze maar willen.

