Nieuwe bewijzen en druk vanuit Amerika: prins Andrew in steeds nauwere schoentjes SDE

01 maart 2020

14u37

Bron: Mail on Sunday 0 Royalty Hoewel prins Andrew (60) blijft volhouden dat hij Virginia Roberts (36) nooit ontmoet en al zeker niet misbruikt heeft, wijst nieuw bewijs op het tegendeel. Dat vertelt advocaat David Boies, die Virginia vertegenwoordigt, aan The Mail on Sunday.

Advocaat David Boies vertegenwoordigt, samen met zijn collega Sigrid McCawley, acht slachtoffers van Jeffrey Epstein in een reeks rechtszaken die tegen de overleden miljardair werden aangespannen. Een van hen is Virginia Roberts. De vrouw beweert dat ze op 17-jarige leeftijd naar Londen werd gevlogen door Epstein, en gedwongen werd om seks te hebben met prins Andrew. Dat zou daarna nog twee keer gebeurd zijn. Prins Andrew zelf houdt zijn onschuld staande. Zo beweerde hij in een interview met ‘Newsnight’: “Ik herinner me totaal niet dat ik deze vrouw ooit ontmoet heb.” Ook hield hij vol dat hij op de bewuste avond met zijn dochter Beatrice in de Pizza Express was gaan eten, en daarna de hele nacht thuis bleef.

Getuigenis officier

Maar die beweringen komen hoe langer hoe meer op losse schroeven te staan. Vorige week nog getuigde een officier, die het Britse korps 23 jaar lang diende, dat de prins op de bewuste avond helemaal niet bij zijn gezin was. “Complete onzin”, vertelde de officier aan The Mail on Sunday. “Hij kwam ’s nachts aan bij het koninklijke paleis en begon de bewakers de huid vol te schelden. Over waarom het hek niet meteen werd opengedaan en zo. Ik weet zo goed als zeker dat dat die avond was waarvan nu wordt gezegd dat hij seks zou hebben gehad met mevrouw Roberts.” Om daar absoluut zeker van te zijn, vraagt de officier nu om zijn uurrooster van toen in te kijken.

(Lees verder onder de foto.)

Advocaat Boies is blij met de getuigenis, en waarschuwt dat er nog meer onthullingen zullen volgen. “Het bewijs dat vorige week naar buiten is gekomen, is belangrijk, maar het zal niet het enige zijn. Er is nog meer bewijs dat zijn stelling ondermijnt dat hij Virginia niet kent en nooit met haar is samen geweest.” De Amerikaanse rechter Debra Freedman, die verantwoordelijk is voor alle rechtszaken tegen Epstein, heeft namelijk een periode van ‘fact discovery’ ingesteld, waarin de advocaten van de slachtoffers nieuw bewijs kunnen aandragen, vertrouwelijke documenten kunnen opvragen en dus ook vermeende samenzweerders van Epstein kunnen ondervragen.

Nieuw bewijsmateriaal

“Ik denk dat prins Andrew de fout gemaakt heeft om te denken dat dit bewijsmateriaal op een of andere manier niet zou uitlekken", zegt Boies. “Maar dat is natuurlijk exact wat er nu gebeurt. Het is duidelijk dat er meer en meer bewijs naar buiten gaat komen. Ik denk dat het hem in een verschrikkelijke positie brengt. Dat had voor een groot stuk vermeden kunnen worden als hij simpelweg van in het begin openhartiger en duidelijker was geweest.” En hij voegt er nog aan toe: “Ik denk dat prins Andrew en de mensen die in zijn naam spreken, op een bepaald moment moeten erkennen dat het niet alleen onhoudbaar is om alles te ontkennen, maar ook contraproductief. Hij staat er slechter voor, dan wanneer hij gewoon erkend had wat er gebeurd was.”

(Lees verder onder de foto.)

De advocaat wil wel nog niet verklappen over welk bewijsmateriaal het gaat: “Ik kan hier nog niet dieper op ingaan. Ik kan alleen maar zeggen dat er nog meer materiaal aankomt.” Verwacht wordt dat de nieuwe bewijzen onder meer zullen aantonen dat prins Andrew de Zorro-ranch van Epstein bezocht. Veel slachtoffers beweren dat ze daar verkracht werden, en volgens een voormalige huishoudster bezocht ook Andrew de ranch in 2001.

Geheimen

Verder in het interview hekelt advocaat Boies het feit dat prins Andrew de namen van zijn advocaten geheim houdt. “We hebben echt geen idee wie hem vertegenwoordigt. We weten dat hij advocaten heeft en we weten dat hij mensen in dienst heeft voor zijn PR. Maar wie dat zijn, en wie het officieel of onofficieel doet, daarbij tasten we in het duister. Ze houden de lippen stijf op elkaar.”

“Deze poging om alles in het verborgene te dompelen en te hopen dat het zo op een of andere manier zal weggaan, is naar mijn mening misplaatst en contraproductief. Dit gaat niet zomaar verdwijnen. Dit is niet iets dat je zomaar kunt negeren, zodat mensen hun interesse verliezen", zegt Boies.

(Lees verder onder de foto.)

Geen contact

Dat lijkt vooralsnog wel de strategie van prins Andrew te zijn. Vorige maand zei openbaar aanklager Geoffrey Berman nog dat de prins niet reageert op pogingen van de FBI om contact te leggen. Andrew ontkent dat, maar volgens Boies kloppen die beweringen. “We krijgen steeds een weigering om mee te werken aan het onderzoek. Een duidelijke weigering om ondervraagd te worden.”

Tijdens het proces zou de getuigenis van Ghislaine Maxwell ook wel eens belangrijk kunnen worden. Zij is de voormalige vriendin en assistente van Epstein en zou hem jonge meisjes hebben aangeleverd. Alleen: Maxwell lijkt van de aardbol verdwenen, zegt Boies. “We hebben gehoord dat ze in Californië zou zijn, in het zuiden van Frankrijk, in Israël, in het Verenigd Koninkrijk ... Maar we hebben nog geen enkel geloofwaardig bewijs of haar eigenlijke verblijfplaats.”

Het Britse koninklijke paleis heeft nog niet gereageerd op de uitspraken van Boies.

Bekijk ook: Slachtoffer van Prins Andrew getuigt.