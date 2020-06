Nieuw boek schetst ontluisterend beeld van Meghan Markle: “Binnen vijf jaar is haar huwelijk voorbij” SDE

22 juni 2020

17u41

Bron: Telegraaf/Mirror 0 Royalty Er gaat geen dag voorbij, of prins Harry (35) en Meghan Markle (38) komen wel op een of andere manier in het nieuws. Dit keer zoeken ze niet zelf de aandacht op, maar is er een nieuw boek over het bekende paar verschenen. Dat werd geschreven door de 70-jarige Lady Colin Campbell, die eerder al een biografie over Harry’s moeder, Diana, neerpende.

De Britse schrijfster, die in Jamaica geboren werd, is in Groot-Brittannië een waar fenomeen. Niet alleen schreef ze in 1992 een bestseller over prinses Diana, maar ze nam in 2015 - op 65-jarige leeftijd - ook deel aan het tv-programma ‘I’m A Celebrity ... Get Me Out Of Here’. Lady Colin Campbell brengt donderdag een nieuw boek uit, over Diana’s zoon Harry en z'n echtgenote Meghan Markle. De fragmenten die al uitlekten en interviews die de schrijfster gaf, schetsen geen al te fraai beeld van het koppel, dat eerder dit jaar besloot om het Britse koningshuis te verlaten.

Verveelde Meghan

Zo beweert Lady Campbell dat het al een paar dagen na hun huwelijk fout liep tussen Meghan en de koninklijke familie. “Ik weet hoeveel hoop de koninklijke familie had dat Meghan een succes zou worden. Ik supporterde voor haar. En omdat ik Jamaicaanse ben, was ik ook emotioneel betrokken. Zowat iedereen die ik ken - inclusief mijn koninklijke vrienden en de aristocraten - wilden dat Meghan een succes zou worden. Maar het werd al snel duidelijk dat het niet zo vlot en positief zou gaan als iedereen gehoopt had." Tot dat besef kwam men op een feestje voor de zeventigste verjaardag van prins Charles, enkele dagen na Meghans huwelijk. Nadat haar foto genomen was, vroeg Meghan naar verluidt of ze niet kon vertrekken, omdat ze zich verveelde. “We waren allemaal in shock”, zegt Lady Campbell. “Het was een duidelijke waarschuwing dat Meghan zich niet zo goed ging aanpassen als we allemaal gehoopt hadden."

‘Niet de intelligentste’

Erg veel mooie woorden heeft Lady Campbell dan ook niet meer over voor Meghan. “Zij is even geschikt voor het koninklijke leven als Angelina Jolie geschikt is om competitief te gaan boksen", sneert ze. “Ze heeft zichzelf opgeblazen tot boven haar natuurlijke niveau. Omdat ze altijd al een ster wilde zijn, heeft ze de neiging om te overdrijven. Haar hele leven is een act." Maar ook Harry ontsnapt de dans niet. Lady Campbell noemt de jongste zoon van Diana ‘niet de intelligentste’, een ‘rekwisiet’ en ‘zielig’. “Harry had slimmer moeten zijn. Die onzin dat ze in het begin bijna niets over hem wist ... Alsjeblieft! Ze had hem opgezocht.”

Volgens de schrijfster was het dan ook Meghan die de beslissing nam om het koningshuis te verlaten. “Ik denk dat alles wat ze doet - de koninklijke familie achterlaten en terug naar Californië verhuizen - deel uitmaakt van haar plan. En ze neemt Harry met zich mee." En dat plan is best ambitieus, als we Lady Campbell mogen geloven. “Ik weet dat de hertogin van Sussex politieke ambities heeft", zegt ze. “Er is me verteld dat ze op een dag president wil worden."

Scheiding

Al zal dat dan naar alle waarschijnlijkheid zonder Harry als ‘first man’ zijn, denkt de schrijfster. “Ik wil niet speculeren, maar er zijn mensen die zeggen dat het huwelijk waarschijnlijk over een paar jaar voorbij zal zijn. Harry is een redelijk aardige vent die gewoon nog een beetje volwassen moet worden. Hij is tekortgeschoten in de uitvoering van zijn verantwoordelijkheid jegens zijn land én ook zichzelf. Zelfs bij haar, zou ik zeggen. Ik vind dat hij vanaf het begin heel laf is geweest in zijn aanpak met Meghan. Hij had gewoon tegen haar moeten zeggen dat dingen op een bepaalde manier gedaan worden binnen het koninklijk huis en dat je je ook moet gedragen als je lid wil worden van de koninklijke familie. Dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft haar gewoon laten doen waar ze zin in had en op de lange termijn zal dat voor hen contraproductief uitpakken.” Lady Campbell kan er zelfs een termijn op plakken: “Ik hoor dat ze binnen vijf jaar uit elkaar gaan.”

‘Meghan and Harry: The Real Story’ is vanaf donderdag verkrijgbaar.

Lees ook:

Vlucht naar Amerika dreigt financieel drama te worden voor Harry en Meghan: “Als de prins aan zijn kapitaal moet zitten, kan het snel op zijn”

Harry en Meghan werken mee aan “onthullend boek” over de monarchie