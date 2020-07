Nieuw boek onthult wrevel: “Charles was teleurgesteld in Harry omdat zijn nieuwe relatie met alle aandacht ging lopen” BDB

Bron: ANP 0 Royalty Prins Charles (71) was niet gelukkig met de timing waarop z’n zoon Harry (35) eind 2016 z'n relatie bekendmaakte met Meghan Markle (38). Hierdoor verdween alle aandacht voor de diplomatieke rondreis die hij toen maakte langs de Golfstaten met z’n vrouw Camilla (73). Dat is te lezen in het boek ‘ Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family’.

De prins van Wales werd naar verluidt twintig minuten voordat de verklaring over de relatie openbaar gemaakt werd op de hoogte gebracht. Hij moest meteen zijn zegen geven. Volgens de auteurs van het boek, royalty-verslaggevers Omid Scobie en Carolyn Durand, was Charles “teleurgesteld” maar begreep hij ook dat er een “kantelpunt” was bereikt in de relatie tussen Harry en Meghan, zeker ook vanwege de geruchten die al langere tijd in de lucht hingen.

Waar Charles voor vreesde gebeurde ook. Meteen nadat z’n zoon zijn statement naar buiten bracht, domineerde het alle nieuwsmedia. Harry wou graag een krachtige verklaring afleggen omdat hij zo meteen de pers de boodschap wou geven om Meghan met rust te laten. De toenmalige actrice was namelijk het slachtoffer geworden van geroddel met een ondertoon van seksisme en racisme. "Daarmee werd een lijn overschreden", zo stond in de verklaring van Kensington Palace.

Al enkele dagen worden verschillende passages uit het boek ‘Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family’ gepubliceerd in de Britse pers. Zo werd zondag onder meer geschreven over de vrees van broer William dat Harry verblind was door “lust”.

