Nieuw boek brengt prins Andrew nog meer in nauwe schoentjes: “Geen enkele paleiswacht zal hem nog kunnen beschermen” TDS

23 maart 2020

10u00

Bron: The Sun 0 Royalty Het zijn nog steeds onzekere tijden voor de Britse prins Andrew (60). De zoon van koningin Elizabeth II raakt steeds meer verstrikt in het schandaal rond de van kindermisbruik en mensenhandel verdachte miljardair Jeffrey Epstein, zeker nu in een nieuw boek de werkelijke omvang van het misbruik wordt onthuld. Verschillende slachtoffers van de Britse prins eisen dat de prins zich aandient bij de FBI, maar dat lijkt voorlopig enkel ijdele hoop.

Brad Edwards, de advocaat van een van de slachtoffers van prins Andrew, beschrijft in het boek ‘Relentless Pursuit’ hoe hij jarenlang onvermoeibaar onderzoek deed naar Epstein, die vorig jaar zelfmoord pleegde in afwachting van zijn proces, en zijn dubieuze praktijken. In het boek komen verschillende nieuwe details aan het licht: zo zou de Britse prins aanwezig zijn geweest in het huis van Epstein toen die een persoonlijke handlanger aanstelde om minderjarige meisjes te ronselen. Ook zou slachtoffer Virginia Guiffre - die stelt dat ze door Epstein als seksslavin werd geronseld en drie keer seks moest hebben met prins Andrew - gevraagd zijn om een baby te verwekken om het pasgeboren kind vervolgens aan de miljardair af te staan.

“Hij was een intellectueel begaafde sociopaat met een onbeperkte rijkdom, die een vrijwel onbegrensd leven leidde”, schrijft Edwards in het boek. “De regels waar hij naar leefde, waren zijn eigen regels. Het probleem was dat die regels geen rekening hielden met wetten. Epstein had contacten over de hele wereld, ook met politici. Decennialang gebruikte hij zijn enorme fortuin om vrouwen en meisjes, waarvan sommigen amper 14 jaar oud, seksueel uit te buiten.”

Sleutelrol

Volgens de advocaat speelde ook Ghislaine Maxwell meer dan tien jaar lang een sleutelrol binnen het misbruik. De voormalige vriendin van de miljardair blijkt sinds het uitbreken van het schandaal spoorloos verdwenen, en zou intussen zelfs vrezen voor haar leven en onder voortdurende bewaking staan. Volgens Edwards werden Maxwell en Epstein door hun slachtoffers ‘Bonnie en Clyde’ genoemd, omdat Maxwell de stroom aan meisjes controleerde en de gegevens van de slachtoffers op haar computer bewaarde. “Epstein had een onstilbare honger naar jonge meisjes en Ghislaine had een talent om die meisjes te vinden”, schrijft Edwards. Volgens zijn onderzoek misbruikte Epstein niet minder dan drie meisjes per dag en waren er liefst 23 minderjarigen aanwezig in zijn woning.

De advocaat roept Andrew op om naar de FBI te stappen en mee te werken aan het onderzoek naar Jeffrey Epstein. Ook een collega treedt hem bij: “Als hij er niet mee instemt om met de FBI te spreken en hun vragen te beantwoorden, zullen de slachtoffers en de wetshandhaving hem blijven achtervolgen. Ik kan hem verzekeren dat geen enkele hoeveelheid legale bescherming of paleiswachten hem zal kunnen beschermen tegen de waarheid en gerechtigheid.”

