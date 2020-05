Nieuw boek: "Albert II werd onderzocht door eigen zoon" PhG

08 mei 2020

00u00 0 Royalty Prins Laurent is een tiental jaar geleden op zoek gegaan naar informatie over de mogelijke betrokkenheid van zijn vader in zedenzaken. Dat staat in het nieuwe boek 'Albert II' van royaltywatcher Thierry Debels. Aanleiding van Laurents vraag was het boek 'Tous manipulés?' van Marc Toussaint en Xavier Rossey, dat in 2010 verscheen en over de zaak-Dutroux ging. Daarin komt ook de naam van Albert voor.

Verhalen over de aanwezigheid van de toenmalige prins Albert op seksfeestjes met minderjarige meisjes deden in de jaren 80 de ronde. Ook werd gezegd dat Dutroux door het paleis werd afgeschermd. Nooit is gebleken dat daar iets van klopte. Maar Laurent was er blijkbaar door geboeid, want hij vroeg een onderhoud met één van de auteurs, schrijft Debels. Hij citeert Marc Toussaint: "De prins ondervroeg me over de mogelijke betrokkenheid van zijn vader in zedenzaken. Hij wist wie ik was, hij wist ook dat ik een zekere kennis van de problematiek had, en de prins wilde eigenlijk weten of zijn vader betrokken partij was. (...) Ik kon alleen maar antwoorden dat ik niets wist, en dat is inderdaad de waarheid."

Surrealistisch

Vervolgens gaf Laurent volgens Debels ook persoonlijke getuigenissen aan de auteur, die wezen op een malaise binnen de koninklijke familie. Toussaint noemde het onderhoud achteraf 'surrealistisch'. Laurent is altijd in de weer geweest met het verzamelen van belastende informatie over zijn vader, aldus Debels.

Het boek 'Albert II' verschijnt volgende week bij Manteau.