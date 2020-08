Nieuw begin breekt aan: prinses Elisabeth start maandag aan Koninklijke Militaire School TDS

30 augustus 2020

17u18

Bron: BELGA 1 Royalty Kroonsprinses Elisabeth (18) start maandag met haar opleiding aan de Koninklijke Militaire School (KMS). Ze zal er een jaar lang in het Nederlands Sociale en Militaire Wetenschappen volgen. Daarmee zet ze een lange traditie binnen de koninklijke familie verder.

De oudste dochter van koning Filip en koningin Mathilde studeerde de voorbije twee jaar aan het United World College “Atlantic” in Wales. Haar opleiding aan de KMS start dus maandag met de “inlijving”. Net als alle nieuwe studenten gaat ze meteen op initiatiekamp naar Elsenborn, waar ze na vier weken haar blauwe muts zal krijgen. Begin oktober zal ze deelnemen aan de openingsceremonie van de KMS, met een defilé aan het Jubelpark.

Elisabeth is de eerste prinses die les zal volgen aan de KMS, die in 1834 door Leopold I werd opgericht. De tante van Elisabeth, prinses Astrid, heeft les gevolgd aan de Koninklijke School van de Medische Dienst en is later kolonel benoemd van wat nu de Medische Component is.

Het eerste lid van de koninklijke familie ooit die een opleiding aan de KMS volgde, was prins Boudewijn (1869-1891), een neefje van koning Leopold II. Hij startte de opleiding in 1884, toen hij nog net geen 15 jaar oud was. De latere koning Albert I en Leopold III volgden ook een militaire opleiding, net als prins-regent Karel. Koning Boudewijn (1930-1993), die al op zijn twintigste de troon besteeg, had geen opleiding gevolgd. Zijn broer en opvolger Albert II volgde wel les aan het marine-opleidingscentrum. De huidige koning Filip volgde wel les aan het KMS, om vervolgens bij de luchtmacht zijn brevet van jachtpiloot te behalen. Filip haalde ook het brevet van paracommando.

