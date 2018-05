Niet welkom, maar toch afgereisd: Meghans ongenode 'familie' arriveert in Londen SD

15 mei 2018

06u32

Bron: ANP 0 Royalty Ondanks het feit dat ze geen uitnodiging hebben gekregen voor het huwelijk van prins Harry (33) en Meghan Markle (36), kwamen Meghans neef Tyler en zijn halfbroer Thomas Dooley, vergezeld door hun moeder Tracy Dooley aan op het Londense vliegveld van Heathrow. Dit meldt TMZ.

Tracy is de ex-vrouw van Meghan's halfbroer Thomas Jr. en zal samen met haar twee zonen optreden als 'special correspondents' in het televisieprogramma 'Good Morning Britain'. Uiteraard hopen de programmamakers dat ze wat sappige roddels te vertellen hebben over de aanstaande bruid en haar familieperikelen.

De afgelopen week stond bol van drama's rondom de familie Markle. Zo zou Meghan's vader Thomas zich hebben laten betalen voor het maken van paparazzi foto's, iets waarover hij later spijt betuigde. Halfzus Samantha beweerde dat zij 'het genie' achter deze zet zou zijn geweest, omdat ze haar vader aanmoedigde "een wat persoonlijker beeld van hemzelf te schetsen ten opzichte van het Britse volk".

Om de koninklijke familie niet in verlegenheid te brengen, zou de vader van de bruid nu besloten hebben niet naar het huwelijk te komen. Ook zou Thomas afgelopen week een hartaanval hebben gehad, die veroorzaakt is door alle stress rondom het huwelijk van Harry en Meghan.

Prins Harry en zijn verloofde Meghan vragen om begrip en respect voor Thomas. Dat maakte Kensington Palace maandagavond bekend. "Dit is een zeer persoonlijk moment voor Ms. Markle daags voor haar bruiloft. Zij en prins Harry vragen wederom om begrip en respect voor Mr. Markle in deze moeilijke situatie", aldus Kensington Palace.

Volgens TMZ zal moeder Doria haar dochter daarom vanuit het hotel vergezellen naar de kerk. Kensington Palace wil dit nieuws voorlopig niet bevestigen.