Niet enkel prins Andrew schopt keet: ook deze schandalen brachten Britse koningshuis in verlegenheid TDS

06 december 2019

11u30 0 Royalty Eerst was er ‘The Tudors’, dan was er ‘ Downton Abbey’ en nu is er ‘The Crown’. Toch komt geen enkele verhaallijn uit zo’n fraai gekostumeerde reeks wellicht in de buurt van het drama en de intriges die zich werkelijk afspelen binnen de Britse koninklijke familie. Het aanhoudende schandaal rond prins Andrew is dan ook niet de eerste misstap die de monarchie ten schande brengt.

Dronken prins William gaat boekje te buiten

Zowat alle Britse krantenkoppen gingen in maart 2017 over prins William. De man van Kate Middleton werd toen op de gevoelige plaat vastgelegd tijdens zijn skivakantie in Zwitserland en die beelden zorgden voor een storm aan kritiek. “Een royal onwaardig”, klonk het over foto’s waarop William zichtbaar te diep in het glas had gekeken.

De prins werd tevens gefilmd toen hij die nacht een dronken dansje deed en zijn handen innig om het middel van een onbekende dame sloeg. Bovendien ging William zijn boekje te buiten op Commonwealth Day (de jaarlijkse viering van het Gemenebest van Naties, red.), één van de belangrijkste dagen op de Britse koninklijke kalender.

Sarah Ferguson betrapt

In 2010 kwam Sarah Ferguson, de ex-vrouw van prins Andrew, in nauwe schoentjes te zitten toen ze op heterdaad werd betrapt. Op beelden was te zien hoe de Hertogin van York zich gewillig liet omkopen door een journalist die undercover onderzoek deed. De deal deed de wenkbrauwen fronsen: in ruil voor een slordige 600.000 euro wilde Ferguson gerust een boekje opendoen over de dubieuze praktijken van haar ex-man. “Ik ben verwoest en heb veel spijt”, bood Ferguson later haar excuses aan.

Topless Kate Middleton beroert de gemoederen

In 2012 publiceerde weekblad Closer foto’s van Kate Middleton en William terwijl ze op vakantie waren in de Franse Provence. De beelden werden gespreid over vijf pagina’s en op verschillende foto's, die genomen werden met een telelens, was de Hertogin topless te zien. In Groot-Brittannië werd geschokt gereageerd en er brak een groot schandaal uit over de beelden.

De geschiedenis herhaalde zich: in mei 2014 werd het ontblote achterwerk van de hertogin gefotografeerd, toen haar rok door een windvlaag omhoog werd geblazen tijdens een staatsbezoek aan Australië. Een Duits blad publiceerde de beelden, met alle gevolgen van dien.

Het mislukte huwelijk van Charles en Diana

Prins Andrew is niet de eerste royal die onder vuur komt te liggen na een desastreus interview op televisie. Zijn oudere broer, Prins Charles (71), stemde er in 1994 mee in om te verschijnen in een documentaire. Het was een poging zijn imago op te poetsen na de scheiding van prinses Diana. Maar toen de prins tijdens het gesprek toegaf overspel te hebben gepleegd, verloor hij onmiddellijk het aanzien dat hij zo wanhopig probeerde terug te winnen.

Zijn vader, prins Philip (98), reageerde dat hij niet begreep waarom zijn zoon zijn problemen in het openbaar behandelde. Ook toen Diana in augustus 1997 om het leven kwam bij het beruchte auto-ongeluk in Parijs kreeg Charles de wind van voren, ditmaal ​​omdat hij volgens de burgerbevolking “onverschillig was voor het verdriet van het land.”

Feestbeest Harry gaat de wereld rond

De meest beruchte uitschuiver van prins Harry dateert van 2005, toen hij alle voorpagina’s haalde omdat hij op een verkleedfeestje in een nazi-uniform kwam opdagen, compleet met Wehrmacht-insigne en een rode band met hakenkruis. “Harry the Nazi”, kopten de bladen, met een storm van verontwaardiging tot gevolg. De prins was er snel bij om zich te verontschuldigen en zijn vader, prins Charles, liet hem bij wijze van straf het vernietigingskamp Auschwitz bezoeken.

In augustus 2012 wist Harry zich opnieuw in de kijker te werken, deze keer door zijn gebrek aan kledij. Website TMZ had toen naaktfoto’s van de prins in handen: beelden die gemaakt werden nadat Harry en zijn vrienden een feestje bouwden met enkele ravissante dames in een peperdure VIP-suite. Het feestje liep uit de hand toen de bende een potje ‘strippool’ speelde en bleek dat de prins er weinig van bakte. De beelden, waarop ook te zien is hoe Harry een naakte vrouw langs achter vastneemt, gingen meteen de wereld rond.

Ongelukkige uitspraken van prins Philip

Prins Philip, de 98-jarige echtgenoot van Queen Elizabeth, kwam meermaals in opspraak vanwege zijn uitspraken en werd al bot, aanstootgevend en racistisch genoemd. “Iedereen riep dat ze meer vrije tijd wilden hebben, nu klagen ze dat ze werkloos zijn”, liet hij zich tijdens de recessie van 1981 ontvallen. “Als jullie hier nog veel langer blijven, zullen jullie allemaal spleetogen krijgen”, gaf hij in 1986 mee aan een groep Britse studenten in China. En tijdens een bezoek aan een fabriek in Schotland in 1999 zei hij: “Het lijkt wel alsof dit het werk is van Indianen.”

Ook dit jaar was er ophef: prins Philip veroorzaakte een botsing met zijn Range Rover nabij het landgoed Sandringham. Het ongeval wierp vragen op over zijn capaciteiten achter het stuur. Zeker toen de prins twee dagen na de crash opnieuw gefotografeerd werd, rijdend zonder veiligheidsgordel. De Britse prins werd berispt en leverde niet veel later zijn rijbewijs in.

‘Hypocriete’ William en Harry

Begin 2014 kregen prins William en zijn broer Harry het verwijt hypocriet te zijn. Welgeteld één dag voor William een campagne zou lanceren tegen de illegale jacht op wilde dieren, werd de prins zélf gefotografeerd tijdens een jachtpartij op herten en zwijnen in Spanje. Eenzelfde verhaal voor prins Harry: hij zet zich in voor goede doelen die het leven in het wild proberen te beschermen, maar is zelf een fervent jager.

Het liefdesleven van prinses Margaret

Twee decennia vóór de scheiding van Prins Charles schudde de scheiding van zijn tante, prinses Margaret, de koninklijke familie door elkaar. Margaret lag jarenlang onder een vergrootglas vanwege haar lichtzinnige levenswandel en bedenkelijke liefdesleven. Haar uitbundige karakter en glamoureuze levensstijl - met véél feestjes, extravagante outfits en beroemde vrienden - werd meermaals bekritiseerd door de Britse pers.

De bom barstte in 1955, door de affaire van prinses Margaret met een gescheiden koninklijke medewerker. Haar zus, koningin Elizabeth, was in die periode hoofd van de kerk van Engeland en had het haar verboden te trouwen met de gescheiden man. Ze tikte haar zus op de vingers en oefende enorme druk uit om de affaire te beëindigen. Prinses Margaret ging door de knieën en verklaarde dat ze afzag van een huwelijk. “Hoewel ik weet dat ik mijn recht op de troon kan opgeven en een burgerlijk huwelijk zou kunnen sluiten, gaat mijn plicht aan de natie voor.”

Het korte bewind van Edward VIII

In de jaren 1920 stond prins Edward, de oom van koningin Elizabeth, bekend om zijn heftige liefdesleven. Uiteindelijk werd hij genekt door zijn relatie met Wallis Simpson. In 1930 ontmoette hij de vrouw uit Baltimore, zij was toen getrouwd en bevond zich in dezelfde elitaire kring als de prins. Ondanks de sterke weerstand van zijn moeder, koningin Mary, en toenmalige premier Stanley Baldwin, zette Edward toch zijn zinnen op de Amerikaanse vrouw.

Toen de prins in 1936 zijn vader opvolgde en de troon besteeg, brak het schandaal uit. Simpson scheidde van haar man en wilde in het huwelijksbootje stappen met Edward, maar de Britse regering raadde de nieuwe koning ten stelligste af om met haar te trouwen. De regering probeerde het nieuws ook uit de Britse pers te houden, maar de heisa bereikte de andere kant van de oceaan en stond op alle voorpagina’s van de Amerikaanse kranten.

Enkele maanden later deed koning Edward afstand van de troon. Hij verklaarde dat het “onmogelijk was om de zware last van verantwoordelijkheid te dragen en aan de macht te blijven zonder de hulp en steun van de vrouw van wie ik hou.”