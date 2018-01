Niet één maar twee koninklijke huwelijken in Groot-Brittannië dit jaar MVO

22 januari 2018

12u17 1 Royalty De volgers van het Britse koninklijk huis worden dit jaar niet op één maar op twee koninklijke huwelijken getrakteerd. Na prins Harry en Meghan Markle in mei is het in de herfst de beurt aan prinses Eugenie en haar vriend Jack Brooksbank.

Eugenie (27) en Jack (31), een manager van een club in Londen, leerden elkaar in 2010 kennen in het Zwitserse skioord Verbier en kregen een relatie. Eind 2016 deden al even geruchten de ronde over een ophanden zijnde verloving maar die bleef uit. Afgelopen maand was het wel zover tijdens een vakantie in Nicaragua.