Nichtje prinses Diana gaat trouwen: hereniging tussen Harry en William (en hun vrouwen)? SDE

29 juli 2020

14u30

Bron: Hello 0 Royalty Nu prins Harry (35) en z’n echtgenote Meghan Markle (38) naar Los Angeles verhuisd zijn, zijn er niet veel mogelijkheden om de verzuurde banden met broer William (38) en z'n Kate Middleton (38) opnieuw aan te halen. Maar nu Lady Amelia Spencer (28), het nichtje van de twee prinsen, verloofd is, lijkt een hereniging wel degelijk in de maak.

Lady Amelia is een van de zeven kinderen van Charles Spencer - de broer van de overleden prinses Diana. Dat maakt van haar een nichtje van William en Harry. Enkele dagen geleden raakte bekend dat ze in het huwelijksbootje stapt met haar vriend, vastgoedmakelaar Greg Mallett. De twee zijn al elf jaar samen en leerden elkaar kennen op de universiteit van Cape Town. In 1995 verhuisden Charles, z'n toenmalige echtgenote Victoria en hun vier gezamenlijke kinderen naar de Zuid-Afrikaanse stad om aan de media te ontsnappen. Twee jaar later gingen ze uit elkaar, waarna Charles terug naar het Verenigd Koninkrijk verhuisde en (twee keer) hertrouwde.

Goede band

Wanneer Amelia en Greg in het huwelijksbootje gaan stappen, is nog onduidelijk, maar het lijkt er wel op dat haar twee koninklijke neven sowieso van de partij zullen zijn. Ze hebben allebei een erg goed contact met de familie van hun in 1997 overleden moeder. Zo nodigden William en Kate zijn nonkels, tantes, neefjes en nichtjes langs moederkant uit voor hun huwelijk in 2011. In 2018 waren de Spencers ook van de partij op het huwelijk van Harry en Meghan. Lady Jane Fellowes, een zus van Charles en Diana, mocht zelfs een lezing geven tijdens de ceremonie. Harry en Meghan maakten er ook een punt van om de Spencers expliciet te vermelden toen ze de geboorte van zoontje Archie aankondigden.

Gespannen verhoudingen

Het huwelijk zal naar alle waarschijnlijkheid een van de eerste momenten zijn waarop Harry en William elkaar opnieuw onder ogen komen. Sinds de jongste broer de beslissing maakte om het koningshuis te verlaten, zijn de verhoudingen behoorlijk gespannen. Dat hij ervoor koos om met z'n gezin in Los Angeles te gaan wonen, zorgt (letterlijk) voor nog meer afstand. Zeker nu de coronacrisis nog ten volle woedt en vliegen danig ingeperkt wordt, zit een bezoekje er niet snel in. Het is daarom wachten op een uitgelezen kans om in de toekomst weer bij elkaar te komen. Zoals een huwelijk, bijvoorbeeld.

