Netta onder de indruk van 'charmante' prins William na wandeling door Tel Aviv SD

27 juni 2018

20u38

Bron: ANP 0 Royalty Eurovisiesongfestivalwinnares Netta Barzilai (25) is overweldigd door haar gesprek met de Britse prins William (36). De Israëlische zangeres mocht de prins, die als eerste Britse royal een officieel bezoek brengt aan Israël en de Palestijnse gebieden, ontmoeten tijdens zijn bezoek aan Tel Aviv.

Netta, die in mei won met het veelbesproken nummer 'Toy', vergezelde de hertog van Cambridge tijdens een wandeling door de Israëlische stad. Ondertussen spraken ze over mentale gezondheidszorg en diversiteit, onderwerpen die Netta na aan het hart liggen. Met haar winnende nummer moedigde ze mensen aan om ieders verschillen te omarmen. "Het was geweldig, hij is echt een heel relaxte man", jubelde ze tegen de BBC. "We hebben gesproken over eigenwaarde en hoe positiviteit en een goed voorbeeld voor mensen een verschil kan maken." Netta probeerde de prins tijdens hun wandeling aan het zingen te krijgen. "Je wilt mij horen zingen?", grapte hij. "Je hebt mij nog nooit horen zingen, dat wil je niet."

De prins reisde daarna af naar Ramallah voor een ontmoeting met de Palestijnse president Mahmoud Abbas. Van de Israëlische president Reuven Rivlin kreeg William dinsdag een "boodschap van vrede" mee. "Vertel hem dat het hoog tijd is dat we samen een weg vinden om vertrouwen op te bouwen", drukte Rivlin de hertog van Cambridge op het hart. Ook William had het over vrede tussen de Palestijnen en Israël. "Ik kijk er, net als u, naar uit veel te berijpen over de regio en over de hoop dat vrede in het gebied kan worden bereikt."

Had so much fun with charming Prince William! @kensingtonroyal @theroyalfamily 📸 @benkelmer Een foto die is geplaatst door null (@nettabarzi) op 27 jun 2018 om 11:59 CEST