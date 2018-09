Net zoals jij en ik: Nederlandse Koningin Máxima koopt haar jurk gewoon online (al kost hij wel zo'n 3.500 euro) KDL

18 september 2018

15u41

Bron: ANP 0 Royalty De Nederlandse koningin Máxima (47) verscheen dinsdag in een pastelkleurige jurk van mousselinestof op Prinsjesdag . De vrouw van koning Willem-Alexander koos voor de gelegenheid eens niet voor een jurk van bekende ontwerpers als Natan of Jan Taminiau.

"Vermoedelijk heeft ze de japon die ze dinsdag droeg gewoon via het internet besteld", zegt Josine Droogendijk, auteur van het boek Modekoningin Máxima. De japon, van mousseline in verschillende pastelkleuren, is van de hand van de Italiaanse ontwerpster Luisa Beccaria. "Een ontwerpster waar ze al vaker iets van heeft gedragen", aldus Droogendijk. "Een mooie keuze en de hoed is een echte eyecatcher. De jurk is afkomstig uit de collectie van 2016 en kostte zo'n 3.500 tot 3.900 euro. Vermoedelijk had Máxima de jurk dus al een tijdje in huis."

Goedkoper

Een kant-en-klare jurk als deze heeft zo zijn voordelen. Zo'n kledingstuk is namelijk stukken goedkoper. "Ter vergelijking: een jurk van Taminiau is vaak drie keer zo duur. En hier hoefde waarschijnlijk ook niet zo veel meer aan worden gedaan, al hebben Máxima's kleedsters er ongetwijfeld nog wat werk aan gehad." De hoed die Máxima uitkoos, is gemaakt van een bijpassende kleur sisal, met bloemen en verendecoratie, zo staat op de website van het Koninklijk Huis.

(lees verder onder de foto's)

De Baard van Constantijn

Laurentien, de schoonzus van Máxima en Willem-Alexander, wist Droogendijk dan weer niet te verrassen. "Qua pasvorm kiest ze vaak hetzelfde maar met de stof pakt ze dan uit", legt ze uit. Net als eerdere jaren koos Laurentien voor een jurk van het Haagse huis Hardies. De jurk bestond in principe uit twee delen, een mouwloze japon met een lange manteau. Tot slot was Droogendijk positief verrast dat prins Constantijn nog steeds zijn baard niet had afgeschoren. "Koning Willem-Alexander liet deze zomer ook weer zijn baard groeien, maar hij had hem netjes weer afgeschoren voor het einde van de zomer. Ik ben heel blij dat Constantijn hem nog heeft. Het staat hem heel goed, gelukkig is hij niet gesneuveld."