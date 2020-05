Net sluit zich rond prins Andrew: Britse royal alweer gelinkt aan slachtoffer van Epstein MVO

18 mei 2020

12u37 14 Royalty In alle heisa rond de Megxit, kort gevolgd door de coronacrisis, leek de zedenzaak rond prins Andrew haast vergeten. Niets is echter minder waar, want intussen is er alweer een getuige opgedoken die Andrew linkt aan de veroordeelde pedofiel Jeffrey Epstein. Eén van zijn ‘seksslavinnen’ zweert dat ze Andrew heeft ontmoet bij Epstein thuis, en dat hij dus op de hoogte moet zijn geweest van de duistere praktijken die daar plaatsvonden.



De getuige krijgt de valse naam ‘Katlyn Doe’ in al het officiële papierwerk, om haar identiteit af te schermen. Volgens haar advocaten heeft ze zo’n zware beproevingen moeten doorstaan dat de verhalen te schokkend waren om in openbare documenten vast te leggen. Van haar 17de tot haar 25ste werd ze seksueel misbruikt en verhandeld door Epstein.

Katlyn had een medische aandoening, waarvoor ze een dure operatie moest ondergaan. Epstein beloofde haar 20.000 dollar voor de ingreep, en verwende haar daarnaast met schoonheidsbehandelingen en andere medische zorg. Achteraf speelde hij in op haar schuldgevoel en manipuleerde hij haar tot ze seks met hem had. Hij dwong haar ook om te trouwen met een andere vrouw, zodat die een ‘green card’ kon verwerven en zo staatsburger kon worden in de VS.

Prins Andrew, een goede vriend van Epstein, beweert nog altijd dat hij geen idee had van de mensenhandel die in Jeffrey’s huis aan de gang was. Katlyn meent echter dat hij op hetzelfde moment als zij in het huis van Epstein verbleef. Ze gaf hem naar eigen zeggen zelfs een voetmassage, terwijl hij en Epstein samen naar een film keken. Katlyn werd namelijk behandeld als een slavin. Verschillende ooggetuigen bevestigen haar verhaal, waardoor het zo goed als zeker is dat Andrew haar ontmoet heeft. Die laatste ontkent echter dat hij ooit contact heeft gehad met één van de minderjarige meisjes die door Epstein de prostitutie werden ingejaagd.

De advocaten van de prins zijn niet onder de indruk van de nieuwe getuigenissen. “We gaan niet reageren op de beweringen van een anonieme getuige die 10 jaar heeft gewacht om met dit verhaal naar buiten te komen”, klinkt het daar.

