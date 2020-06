Net sluit zich rond Britse prins Andrew: Amerikaanse Justitie eist ondervraging TDS

08 juni 2020

10u07

Bron: The Sun 0 Royalty Het zijn nog steeds onzekere tijden voor de Britse prins Andrew (60). De zoon van koningin Elizabeth II raakt steeds meer verstrikt in het schandaal rond de van kindermisbruik en mensenhandel verdachte miljardair Jeffrey Epstein, zeker nu er ook een ‘diplomatieke nachtmerrie’ dreigt uit te breken. Volgens de Britse media heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie een formeel verzoek ingediend om de prins te ondervragen over zijn connecties met Jeffrey Epstein.

Het is The Sun die met het nieuws uitpakt: volgens bronnen van de krant heeft het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken een officieel verzoek ontvangen van de Amerikaanse diensten. Dat is merkwaardig, gezien dergelijke verzoeken enkel ingediend worden bij lopende strafzaken. Volgens de Britse media zou het kunnen betekenen dat de prins - vanuit de rechtbank in Londen - gedwongen kan worden om mee te werken aan een ondervraging door de Amerikaanse diensten.

Prins Andrew blijft de verzoeken van advocaten om vragen te beantwoorden over zijn banden met Jeffrey Epstein nu al maanden resoluut weigeren. Zijn advocaten hebben hem geadviseerd niet mee te werken, zo liet zijn omgeving eerder al blijken. “De advocatenfirma’s kunnen zich beter focussen op het onderzoek van het ministerie van Justitie en harder werken voor gerechtigheid voor de slachtoffers van Epstein. Ze behandelen de zaak als een spelletje”, klonk het toen.

Schoolbus

Eerder zei ook openbaar aanklager Geoffrey Berman al dat Andrew niet wilde meewerken aan interviews en het onderzoek van de FBI. Advocate Gloria Allred liet zelfs een Amerikaanse schoolbus langs Buckingham Palace rijden met daarop een poster met de vraag of de prins wil meewerken.

Andrew krijgt al jaren kritiek op zijn banden met Epstein. De Amerikaanse miljardair en veroordeelde zedendelinquent pleegde vorig jaar zelfmoord in zijn cel in afwachting van een nieuwe strafzaak wegens seksueel misbruik. In een gesprek met de BBC sprak Andrew vorig jaar over de vriendschap. Het interview zorgde voor veel ophef. Zo zou de prins te weinig empathie hebben getoond voor de vermeende slachtoffers van de zakenman. Andrew legde naar aanleiding van alle commotie zijn koninklijke taken neer.

