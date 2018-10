Neefje van Meghan Markle doet mee aan MTV-realityshow KD

09 oktober 2018

16u00

Royalty Tyler Dooley (25), het neefje van Meghan Markle (37), zal verschijnen in de nieuwe realityshow 'The Royal World'. Het programma volgt het leven van Britse aristocraten.

'The Royal World' zal toespitsen op hoe enkele jonge aristocraten proberen te leven zoals de koningin en de hoge elite. Allemaal onder het toeziend oog van een cameraploeg. Tyler is de enige deelnemer uit de VS.

Tyler is, ondanks zijn bloedband met Meghan, geen 'royalty'. Zijn rol in de reeks komt er naar alle waarschijnlijkheid gewoon om van het succes van Meghan mee te kunnen snoepen. De familiale band is alleszins niet zo sterk. "Ik heb Meghan waarschijnlijk al drie jaar niet meer gezien", biecht Tyler op. "Maar ik steun haar wel."

Tyler, die de zoon is van Meghans halfbroer Thomas, vliegt speciaal voor de reeks over uit de Verenigde Staten, waar hij een zaak heeft die handelt in cannabis. 'Royally Grown', heet het bedrijf, en één wietproduct is zelfs naar Meghan genoemd: de 'Markle Sparkle'.